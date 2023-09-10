Мнение: Школа без средних

В комментариях на Телеграме к посту про “нечитающее поколение” очень интересно высказался Александр Морозов – по образованию историк и автор предыдущего “нормального” школьного учебника по истории России. Александр приходил ко мне в Шоколадницу, мы знакомы, и он один из лучших репетиторов в Москве, готовит к поступлению в вузы уже последние лет 25 – так что перед его глазами прошли уже поколения московских школьников. Вот что он ответил на пост:

“Послушайте специалиста (меня). Главное изменение за последние 30 лет – резкий рост дифференциации. Умные (это примерно 15%) стали еще умнее. Они живут в информационно насыщенной среде, учатся в прекрасных школах и в целом знают и умеют больше, чем мы (я ровесник Алексея). А вот оставшиеся 85%… да, и при совке был слой совсем малограмотных отстоев, но был и хороший (по нынешним временам) средний уровень, на который совок вытягивал большинство. Теперь этого среднего уровня практически нет, или – или. У меня одни дети с опорой на источники рассуждают о происхождении прозвища “Тишайший” в титулатуре первых Романовых (причем по собственной инициативе – им интересно), а другие на вопрос, что принял князь Владимир I, отвечают, что Конституцию. Проблема в том, что вторых – подавляющее большинство и до них никому нет дела. В Москве перепроизводство хороших школ, гоняющихся за сильными учениками, а тупым большинством никто не занимается. Я не говорю что это хорошо или плохо, я просто объясняю ситуацию. И да, тексту Гусева, на который ссылается Пряников, уже много лет, он отлично известен специалистам. Забавно то, что там описывается ситуация в Риге, то есть это вовсе не “средняя российская школа”. Но тенденции показаны верно” (А.Морозов)

Наблюдение очень занятное еще и неожиданной ассоциацией: получается, что в образовании происходит тот же процесс, о котором много говорят и в применении к экономике: вымывание “среднего класса”! Причем, как и в обществе в целом, “средний класс” вымывается исключительно “вниз”, пополняя собой ряды люмпенов и маргиналов.

Такое, в общем, ускоренное разделение общества на элоев и морлоков, по Уэллсу: если у тебя с детства суперспособности или родители супербогаты – что ж, ты сможешь не то что в МГУ, но и в Стенфорд поступить; а если же ты всего лишь заготовка (как и 85% всех детей) – никто из тебя буратино вырезать не станет, просто кинут в стопку таких же поленьев – и повезут в печку, наплевав по такому случаю на всякую “углеродную нейтральность”. Причем в состоянии полена люди до последнего не понимают, что именно с ними собираются сделать – да и не поймут никогда.

Что в определенном смысле очень удобно.