Мнение: Бессмыслица пафоса



Алексей Чадаев

Перечитывал свои записи за сентябрь прошлого года, наткнулся там на дивное – цитату из Алексея Чадаева, автора труда “Путин. Его идеология”, написанного, когда это еще не было мейнстримом. А вот что выдал Чадаев 9 сентября 2022, год назад:

“Если посмотреть на ситуацию аккуратно и раздумчиво, поймём следующее. Армия уже полгода на передовой, всё это время в наступлении, с каждым месяцем всё более медленном и тугом, при этом существенно уступая противнику в численности и с нарастанием разрыва. Военных гениев, Суворовых-Кутузовых, в руководстве нет. Стратегия кампании перекраивалась за это время несколько раз, по мере исчерпания предыдущих идей. Как обстоят дела со снабжением, я теперь знаю достаточно включённо — очень так себе они обстоят. В тылу у «илит» чуть не с первого дня настрой «когда же это всё уже закончится?» С какой стати путь такой армии должен быть устлан бесконечными победами? Неизбежно где-нибудь что-нибудь рано или поздно сломается.

Повод ли это к тому, чтобы как-то менять отношение к происходящему? Да с какой стати? Да даже если б Хаймарсы по Москве долбили, а наши за Волгу отступали, предавать своих и в такой ситуации — позор, а ныть и паниковать Богородица не велит. Да, мы, возможно, сейчас и не самые крутые пацаны на этом глобусе, но в драке, даже по моему пусть небогатому, но всё же опыту, побеждает не самый крутой, а самый упёртый. Сжали зубы, разобрали ошибки, поправили что надо поправить в консерватории и двинулись дальше: «пока эта толстая леди поёт, опера ещё не закончена», как любил говаривать один видный политик ХХ века.

Чем хороши такие ситуации — «прилив поднимает все лодки, а отлив показывает, кто купался без плавок». Меня спрашивают: вот ты по телевизору выступаешь, слёты проводишь, а сам на фронт — не? Так вот: единственное, о чём я сейчас жалею — что сам сейчас не в Купянске или Изюме, глядишь, и пригодился бы как оператор дрона, например; на полигоне получалось вполне пристойно, по крайней мере. Но я постараюсь сделать всё что могу и на своём нынешнем месте, чтобы причинить врагу максимальный урон!” (А.ЧАДАЕВ, сент.2022)

Первое, что хочется заметить: прошел ровно год, и Чадаев по-прежнему не на фронте, а там же, где и был, т.е. в мечтах о “Купянске или Изюме”, где его весь этот год преданно ждут в качестве “оператора дрона”. Скоро он будет! Главное – не переставать надеяться!

Но есть и еще одна занятная параллель: нетрудно заметить, что если на сегодняшний лад, то текст можно было бы почти без изменений выложить на канале, к примеру, Арестовича. Надо было только поменять пару географических названий, а так – тот же надрывный пафос “наступления” (у украинцев оно проходит под псевдонимом “контрнаступ”). “Армия уже полгода на передовой, всё это время в наступлении, с каждым месяцем всё более медленном и тугом…” – чем не ВСУ? “Военных гениев, Суворовых-Кутузовых, в руководстве нет. Стратегия кампании перекраивалась за это время несколько раз, по мере исчерпания предыдущих идей. Как обстоят дела со снабжением, я теперь знаю достаточно включённо — очень так себе они обстоят” – поставь тут подпись “Арестович”, разве хоть кто-то усомнится?

Бессмыслица пафоса и воспевания бойни, “родины” и “победы” начинают отчетливо проявляться, когда певцы с обеих сторон повторяют песни друг друга, почти не меняя слов.