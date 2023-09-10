 

Рупор кремлевской пропаганды: Отражение ночной атаки на Крым. 10.09.2023

10.09.2023, 20:50, Разное
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Отражение ночной атаки на Крым. 10.09.2023

Вчера в районе 21.00 из Затоки в направлении Крыма выдвинулись не менее шести катеров с личным составом главного управления разведки и сил спецопераций Украины, которые вновь хотели высадиться на мысе Тарханкут.

Но их планам не суждено было сбыться (https://t.me/rybar/51731): в их сторону сразу же был направлен бомбардировщик Су-24М морской авиации, который сбросил на группу катеров юго-восточнее Затоки четыре кассетные бомбы РБК-500ПТАБ-1М с противотанковыми кумулятивными элементами.

В результате три плавсредства противника сразу же пошли на дно вместе с десантом, а остальные развернулись и убыли в направлении Вилково, куда вернулись к полуночи в обход острова Змеиный.

А с 3 утра 10 сентября ВСУ попытались ударить по военным объектам на Тарханкуте ударными дронами, но атака была отражена. Подразделения 31 дивизии ВВС и ПВО сбили восемь беспилотников: два уничтожены «Панцирем», четыре — стрелковыми отрядами, а ещё два подавлены РЭБ.

Вероятно, противник намеревался комбинировать вылазку на Тарханкут с налётом БЛА — катера как раз подошли бы к берегам Крыма к моменту подлета дронов, что возымело бы лучший эффект. Но российские военнослужащие в очередной раз успешно отбили нападение.

При этом вылазка должна была произойти еще в пятницу 8 сентября. Тогда к Змеиному были отправлены ДРГ на катерах, откуда они должны были направиться к Крыму. Однако самолёты ВКС России нанесли удар несколькими ФАБами, поразив скопление ГУР и ССО и сорвав планы противника.

https://t.me/boris_rozhin/97125 – цинк

Источник: Colonel Cassad


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