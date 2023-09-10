 

Мнение: Тест репетитора

10.09.2023, 20:20, Разное
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Тот же Александр Морозов (напомню, один из лучших в Москве репетиторов по истории и обществознанию) продолжает отжигать в комментах. Вот он рассказал о своей “тестовой системе”:

Например, в начале частных занятий я в присутствии родителей (они же должны знать, за что платить немалые деньги) задаю простые вопросы: куда впадает Волга? Кто такие иждивенцы? Кто написал “Песнь о вещем Олеге”? Как называется парламент РФ? И т.п. Детей, способных ответить на них, постепенно становится всё меньше и меньше”.

Я бы сказал, что и таких взрослых в стране – по пальцам пересчитать. Но вообще каждый может применить этот “тест Морозова” к своим собственным детям, хотя бы из чисто детского любопытства. Если, конечно, вы сами знаете ответы.

Источник: Размышления вольного социолога


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