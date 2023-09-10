Мнение: Московские центральные диаметры, метро в аэропорт и скоростная трасса Москва-Казань

1. В Москве ко дню города в этом году открыли ряд впечатляющих новых транспортных объектов. Один из них – это Калужско-Нижегородский центральный диаметр – внутригородская железная дорога длиной 86 км состоящая 36 станций, интегрированная с метро и городским транспортом. Это четвёртый по счёту и самый длинный из построенных до сих пор МЦД (ссылка).:



Одна из главных целей проекта центральных диаметров – это связь транспортной системы Москвы с Московской областью. Можно предполагать, что дальнейший рост расселения россиян в Московской агломерации пойдёт прежде всего по направлениям этих магистралей.

Интересно, будет ли метро энергичнее протягивать щупальца в сторону дальней оконечности Новой Москвы, чтобы оформить в итоге город по образцу кабачка? Или метро продолжит расползаться в стороны, предпочитая не отдаляться раньше времени от МКАД?

2. Ещё одно впечатляющее достижение – впервые в России аэропорт получил собственную станцию метро (ссылка):



Сегодня в Москве открыли последние две станции Солнцевской линии — «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково».

Теперь аэропорт Внуково стал первой авиагаванью страны с собственной станцией метро.

Станцию «Аэропорт Внуково» интегрировали в аэропорт полностью. Через подземный переход есть выходы в Терминал А, а также в подземный терминал Аэроэкспресса, на привокзальную площадь и к 1-й Рейсовой улице. Станцией будут пользоваться свыше 22 тыс. пассажиров в сутки. К 2030 году прогнозируется рост пассажиропотока почти в 1,5 раза — до 31 тыс. пассажиров в сутки. <…>

Всего за 10 лет была создана новая ветка длиной более 30 км с 14 станциями, в зоне притяжения которых проживает более 1,5 млн москвичей. Впервые в России метро пришло в аэропорт, а это позволит радикально улучшить транспортное обслуживание миллионов авиапассажиров.

Зануды, конечно, скажут, что не впервые — в Москве давно уже есть станция метро «Аэропорт», названная так в 1938 в честь действовавшего тогда неподалёку аэродрома. Тот аэродром, однако, изначально был небольшим, а в 2003 аэродром закрыли окончательно, пустив его бывшую территорию под жилую и торговую застройку.

3. Также на днях открыли первый участок скоростной трассы между Москвой и Казанью (ссылка):

8 сентября глава государства Владимир Путин дал старт движению по очередному участку новой скоростной и платной трассы М-12, которая в последующем должна будет соединить Москву и Казань по новой автомобильной ветке, а также выйти с продолжением на Урал с дальнейшей интеграцией в торговый коридор с Китаем. Сейчас был открыт участок от столицы до Арзамаса (Нижегородская область).

Скоро на очереди и Казань, а затем и Екатеринбург с Тюменью. Длина нынешнего открытого участка составляет 308 километров, в прошлом году в Московской и Владимирской областях открыли 107 км дорог. Как видим, общая протяженность уже составляет 415 километров. Когда ее продлят до Казани, будет 811 км со средней разрешенной скоростью 110 км/ч. <…>

Новая дорога будет хорошей альтернативой существующей трассе М-7, которая идет через Нижний Новгород и Чебоксары, а также через Владимир (как и М-12). Альтернатива была нужна, т.к. транспортный потенциал М-7 уже давно исчерпан…

Проезд по новой трассе для многих может показаться дорогим: от Москвы до Арзамаса поездка обойдется в 2821 рублей, до Владимира — 1399 рублей. Да, дорога для легковых автомобилей платная. <…>

Когда трассу доведут до Казани (а планируется этот участок ввести к эксплуатацию к концу 2023 года), время в пути от столицы России до главного города Татарстана сократится почти в 2 раза: с 12 до 6,5 часов в пути.