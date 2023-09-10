ЦИК: «Выборы признаются конкурентными и демократическими при наличии одного и более кандидатов»

Центризбирком разъяснил

избирателям положение о признании выборов соответствующим международным

стандартам конкурентности и демократичности в соответствии с последними

постановлениями Партии. Для соответствия требованиям необходимо, чтобы в них

участвовал один или большее число кандидатов от разных объединений.

Возможность дать

гражданам выбирать из одного и более вариантов – краеугольный камень демократии, уверен эксперт ЦИК Павел Голубенко. В качестве примеров

недемократического избирательного процесса он привёл ситуацию в графстве Санта-Капра в штате

Техас, США, где на муниципальных выборах в 2021 году из-за коронавируса не

зарегистрировался ни один кандидат. Это вопиющий пример нарушения прав граждан

на демократическое волеизъявление, уверен эксперт. Согласно данным

Центризбиркома, по состоянию на 10 сентября все участки на территории РФ

удовлетворяют заявленным критериям конкурентности и демократичности.

«Слишком много

кандидатов – это плохо, избиратель запутается, – поясняет Голубенко. – Но и

когда нет ни одного, это тоже нарушает права граждан. В этом году Партия твёрдо

заявила: хотя бы один кандидат от Единой России должен быть на каждых выборах.

Остальное уже опционально, мы, в принципе, не против участия некоторых других

политических сил в избирательном процессе при наличии соответствующих

договорённостей. Однако такого безобразия, чтобы гражданам не дали вообще

выбирать… Такого мы не допустим».

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