Названы три совета для эффективных прогулок

Прогулка — не только приятное времяпрепровождение, но и важный элемент заботы о своем здоровье. Она стимулирует пищеварение, освежает голову, дает новую энергию и способствует поддержанию физической формы. Врач-эндокринолог Ольга Юрьева поделилась тремя простыми советами, которые помогут сделать прогулки по настоящему эффективными.

Меняйте скорость ходьбы

Изменение скорости во время прогулки – это простой и эффективный способ улучшить ее полезность. Если вы увеличиваете темп, то не только сжигаете больше калорий, но и активизируете обмен веществ. Просто на несколько минут увеличьте скорость, а затем вернитесь к обычному темпу. Если вы слушаете музыку, попробуйте синхронизировать темп с ритмом песен для максимальной эффективности.

Ходите на цыпочках и тренируйте мышцы

После того, как вы освоили изменение скорости, добавьте в прогулку ходьбу на носочках. Это упражнение нагрузит икроножные мышцы и добавит напряжения. Ходьба на носочках сделает вашу прогулку еще более полезной и забавной.

Время от времени ходите задом наперед

Попробуйте периодически ходить задом наперед во время прогулки. Это улучшит вашу балансировку и подвижность, исследования показали положительное влияние этой практики как у детей, так и у взрослых после инсульта. Пожилые люди, регулярно занимающиеся ходьбой назад, имеют более стабильную походку и лучшую координацию. Попробуйте это упражнение с партнером или оглядывайтесь через плечо, чтобы избежать падений. Это полезное упражнение, которое приносит пользу вашей физической форме.

Важно помнить, что прогулка, несмотря на ее полезность, не заменяет полноценных тренировок, особенно если ваша цель – увеличение мышечной массы. Выбор интенсивности и частоты прогулок зависит от ваших индивидуальных целей. Ходьба может быть великолепным способом поддержать ваше здоровье и улучшить физическую форму без необходимости дополнительных упражнений.