Мнение: Письмо: “Чтобы построить новые отношения”

Для начала отношений имеет значение только адекватная планка притязаний (верная оценка своей ОЗ и отсутствие противоречий в запросе).

Для развития отношений самое главное – адекватная оценка n(ОЗ), то есть вложений, своих и партнера.

“Любовная лодка разбилась о быт” – это о дефолте вложений и в этом письме давайте попробуем увидеть, как возникает и как растет этот дефолт. Дефолт вложений часто бывает на фоне роста не только общего дефолта, но и дисбаланса.

Ситуация у этого автора в какой-то мере зеркальная ситуации у предыдущей.

Там автор хотела партнера, который сможет вести гламурный образ жизни и подстраиваться под нее, а здесь автор против гламурных замашек своей супруги и не хочет подстраиваться под нее.

makrophage

Здравствуйте уважаемая Эволюция!

Читаю ваш журнал с 2015 года лет и очень вам благодарен за предыдущий разбор https://evo-lutio.livejournal.com/296812.html в 2016, так как после этого смог начать работать над собой и достичь небольших успехов в отношениях с людьми и в карьере управленца, надеюсь что получится достичь большего. Сожалею, что читал с большими перерывами, сейчас перечитываю по тэгам и вижу, что пропускал важные записи особенно про брак, дисбаланс и дефолт.

Пишу вам снова так как сейчас нахожусь в процессе развода и хотелось бы разобрать свои ошибки и сделать выводы, чтобы в следующих отношениях у меня был шанс на хороший брак и любимую семью.

Через некоторое время после разбора я встретил девушку, с которой мы были вместе несколько лет, но расстались – в какой-то момент я перестал видеть обратную связь и завалил баланс, хотел снова писать в рубрику с надеждой на разбор, но история была похожа на одно из писем и мои ошибки были аналогичны ошибкам автора. После расставания с ней наступила пандемия – я впервые установил тиндер и начал регулярно ходить на свидания. Через полгода в один из случайных метчей мне попалась моя будущая жена Катя.

(Кажется, что планка притязаний у автора более-менее, раз он без особых сложностей начинает отношения и партнерши его сначала устраивают)

Она очень красивая, легкая и активная, заканчивала учебу в интернатуре как врач дерматовенеролог, уже работала интерном в классной бьюти клинике, у нее были отличные перспективы и понимание, чего она хочет в свои 27 лет и дальше.

Тогда я работал в классной ИТ компании на должности руководителя подразделения, мне было 32 года, в хорошей физической форме и неплохим заработком, только купил хороший мотоцикл, понемногу откладывал деньги и наслаждался жизнью.

Встретились пообедать и понравились друг другу, вечером она уже каталась со мной, через неделю приехала ночевать, а через пару месяцев переехала ко мне. У меня были сомнения из-за ее неряшливости и легкомысленности, но мне казалось, что это пройдет, тем более все остальное было круто.

(Ожидания у автора были завышены с самого начала. Он ожидал, что Катя станет более аккуратной, хозяйственной и серьезной. Завышенные ожидания приводят к векторам косяков в отношениях. Опишете как?)

Мне нравилось, что Катя отлично выглядит (и будет следить за собой когда будет старше), не выносит мозги, инициирует секс, сообразительная, любит свою работу и готова к спонтанным поступкам, делится со мной всем, советуется, старается развиваться и дает возможность мне быть собой.

Ей нравилось, что я был спокойный, реалистичный, целеустремленный и заботливый, «классно трахался», со мной было интересно и весело, комфортно кататься, ходить на мероприятия и даже просто тусить дома. Когда я ее спрашивал, чего бы она хотела, она практически всегда говорила, чтобы я решал, а она примет любое мое решение, потому что я умный и знаю как лучше.

(Очевидно, что границы у Кати куда лучше, чем у автора. По чему это очевидно?)

Отношения были в балансе – Катя была любящей, приятной, ласковой и секс был отличный, мы проводили много времени в постели, гуляли и наслаждались друг другом. Двухкомнатная квартира – хоть и небольшая, но уютная с хорошим ремонтом («когда я увидела ремонт, то поняла, что у тебя отличный вкус»), близко к центру, она ходила пешком на работу в клинику, а я работал из дому. Я сразу сказал, что оплачиваю квартиру, еду, развлечения и отдых, но мне нужно откладывать регулярно на свое жилье, поэтому нужно будет балансировать траты без перегибов, а свой заработок она может тратить как хочет.

(Хотя планка притязаний у автора адекватная, он очень плохо рефлексирует один важный момент. На условиях равных вложений он Кате был с самого начала не очень интересен, он это понимал и принимал, но не рефлексировал. Ему казалось, что это его щедрость – опекать свою женщину материально. Однако это было не щедростью, а гласным условием их договора. Договор мог быть пересмотрен гласно или негласно, если бы СЗ автора выросла, но этого не произошло)

Было ощущение, что меня любят и ценят, поэтому готовил завтраки и ужины, мы заказывали доставку или просто ели классные закуски с вином и болтали, дома было всегда комфортно, все работало или чинилось сразу, периодически давал деньги, по моей инициативе ходили в рестораны, кино, концерты и на посиделки с друзьями. Часто говорил ей комплименты, но без сюсюканья, иногда дарил цветы и подарки, всегда слушал о ее работе и давал толковые советы если просила, поддерживал любое ее желание развиваться – книги, репетитор английского, спортзал, оплатил брекеты и другие траты на здоровье, не названивал когда она с подругами и ни разу не залез в телефон, в общем давал максимальную свободу, чтобы ей было хорошо и комфортно.

(Сначала n(ОЗ) автора, то есть его вложений, хватало. Он давал ей деньги, готовил, составлял ей компанию на тусовках, выходил с ней в свет, то есть разделял ее образ жизни и спонсировал этот образ жизни. Катя отвечала теми вложениями, на которые автор претендовал с самого начала: слушала его советы, хвалила его, была ласковой, нежной, сексуальной. Автору и тогда и сейчас кажется, что его вложений было больше, но этот тот минимум, за который он мог получить то, чего хотел. Как если бы вам не нравилось, что курс рубля к доллару такой, а не другой, но игнорировать этот факт себе дороже)

Через несколько месяцев Катя поехала к родителям в Крым, назад ее выпустили, но сказали, что больше не выпустят, нужен брак или дети в другой стране. Она была очень расстроена, так как ей важно бывать дома и видеть близких, и я сказал, что люблю ее и готов жениться, а раз так складываются обстоятельства, то почему нет? Пару дней еще подумали и подали заявление. Так как был разгар ковида, мы просто расписались вдвоем и потусили с друзьями, при этом мы смеялись с того, что оказывается можно так легко и комфортно без кучи родственников и ритуалов. После этого съездили в отпуск на мотоцикле в Грецию, было немного сложно в дороге, но сам отпуск был отличный – впечатления, города, горы, моря, любовь и секс. Вернулись уставшие, но счастливые, договорились на следующий год так же поехать на Балканы, а зимой полететь в Азию. При этом я буду откладывать на квартиру, и как только будет сумма на первый взнос – выберем и вложимся в строительство.

(В их отношениях хоть и дисбаланс, он совсем небольшой, но удерживается от роста он именно n(ОЗ) автора)

Все было хорошо (или как мне казалось), пока не случилась война. Буквально за несколько дней до ее начала, у нас была возможность уехать за границу, но у меня резко начались сильные боли в спине, и жена сказала, что тоже не хочет ехать, но примет любое мое решение – или поехать или остаться вдвоем. Решил остаться.

Нас вывезла моя компания в безопасное место и мы жили в отеле, а после двух месяцев неизвестности вернулись домой, моя работа продолжилась, но все поменялось – многие друзья уехали, возможности для развлечений стало меньше, мне нужно было заниматься реабилитацией спины и постоянно работать из дому – теперь мы оба зависели от моего дохода и состояния, но у меня все также получалось откладывать деньги. Сейчас за границу невыездной и даже не смотря на документы, дающие право на отсрочку и проблемы со спиной, могу быть мобилизованным, плюс периодические обстрелы и зимние блекауты — это сильно давило на психику, мне было очень тяжело, еще и из-за решения не выехать в свое время.

(Состояние автора стало хуже, в основном из-за тяжелых внешних обстоятельств, включая и болезнь)

Пациентов и работы стало меньше, Катя все больше времени стала проводить вне дома – просто засиживалась на работе с коллегами, спортзал, гулять с подругами допоздна. Мы стали намного меньше разговаривать и проводить времени вместе – я редко выходил куда-то, а она не хотела быть дома. Хотя все еще ходили иногда ужинать или в бар, в кино и какие-то концерты, но как будто нам стало скучно и не о чем разговаривать друг с другом.

(Вложения автора сократились. Раньше он охотно следовал за ней, все поддерживал и оплачивал. Теперь и оплачивал неохотно и поддерживал редко. Но фокус автора на том, что сократились вложения Кати, например, она реже стала бывать дома)

Меня раздражал постоянный бардак в квартире по ее вине, ее образ жизни и траты, отсутствие понимания и поддержки из-за ситуации, безучастие, поверхностность и самое главное она не сдерживала обещаний. Мы пару раз ругались по разным вопросам, мирились, но дистанция увеличивалась – она не хотела делать то, что я прошу – помыть посуду или убрать, приготовить что-то, купить хлеба или просто побыть вместе. Ее либидо стало сильно ниже, а я перестал хотеть и инициировать секс с ней, но не перестал любить, поэтому просто тянул молча как мог без скандалов – все еще давал ей деньги, готовил, решал бытовые вопросы, предлагал куда-то сходить и разговаривал, когда ей было чем поделиться.

(Вложения автора еще больше сократились. Появились моменты отрицательной n(ОЗ), это когда вместо вложений вы прессуете партнера и грузите. Кате стало хотеть проводить дома еще меньше времени, потому что автор ругал ее за непомытую посуду и отсутствие вложений по хозяйству. То есть вложения из Кати он выбивал скалкой, а свои вложения сократил)

Весной у Кати случилась истерика – в один из вечеров она психанула и начала кричать, что ей надоело все это, что я постоянно дома, и работаю и живу, выпиваю, часто играю в игры и никуда не хожу, что ей ужасно здесь, она не чувствует себя дома и не может побыть с собой наедине и собраться с мыслями. Долго ее успокаивал, говорил с ней, пообещал, что буду ходить на работу когда станет чуть лучше со спиной, плюс буду ездить кататься как только потеплеет и ходить с друзьями по вечерам, чтобы она могла побыть одна, играть буду меньше без проблем. Но также попросил, чтобы она не разводила бардак, убирала за собой и мыла посуду, предлагала досуг, а летом поедем в отпуск вдвоем в горы, как она любит.

(Истерика Кати несмотря на форму была отчасти в границах. Это была пика + ультиматум. Она требовала у автора привести себя в форму, перестать много пить и зависать в компьютерных играх, перестать выносить ей мозг и выживать ее из дома. Автор согласился и обещал исправиться, но зачем-то выдвинул и встречный список требований, все из которых были мимо границ. Почему мимо?)

Обещания получилось выполнить частично – на работу ездил несколько раз – спина еще не поправилась, с друзьями стал периодически видеться, кататься раз в одну-две недели, играть – реже и с большими перерывами, пить стал в разы меньше и лучше выглядеть. Катя при этом просто стала меньше есть дома, чаще ходить в спортзал и проводить время на работе или с подругами.

(Автор считает, что исправился, но всего лишь немного притормозил динамику дефолта за счет роста дисбаланса-минуса. Почему так получилось?)

В конце августа пошел в отпуск на две недели, договорился с женой куда и как поедем, она спросила буду ли я ее фотографировать, я сказал да, но шутя только если будет секс, мы посмеялись и пожали руки. Съездил на пару дней к родителям, чтобы она от меня отдохнула, а потом мы поехали на свадьбу к моим друзьям, там было уютно и хорошо, я расслабился впервые за долгое время. В какой-то момент стоял с пивом и Катя попросила ее сфоткать – мне было лень, но она выставила кадр и дала в руки телефон, я сфоткал под ее же выставленный кадр и тут она как зашипит «Ты не умеешь фоткать», а я подумал, ага, секса в отпуске не будет точно и я просто весь вечер общался с другими гостями.

(Он пытается подстраиваться, предлагает отпуск, дает ей от себя отдохнуть, старается щипцевать слегка и только в шутку, но раздражение Кати не снижается и даже больше выплескивается. Почему?)

Потом мы вернулись домой и на следующий день нужно было ехать в горы. Мы поехали, в поездке я был спокойный, не приставал к ней, разговаривали в целом приветливо, она вроде и нормальная, но все равно холодная. Мне сильно хотелось ее любви и внимания, но я видел, что ей лень быть со мной теплее, но не хотелось доставать щипцы и ругаться, хотя понимаю, что все равно лицо было кислое.

Когда вернулись стало понятно, что все очень плохо и по моей инициативе мы поговорили. Катя сказала, что больше ничего ко мне не чувствует, не хочет жить в этой квартире, не хочет сейчас детей и может быть вообще, не факт, что сможет родить по медицинским показаниям (в начале отношений она призналась, что у нее была внематочная беременность) и шанс сохранить брак нулевой. Что наши отношения стали пресные, я скучный, почти никуда не хожу, хуже выгляжу, стал играть в игры, не ищу возможностей дополнительного заработка, не разделяю ее интересы, мало дарю цветы, постоянно ее объективизирую и раздражаю, ей мало места в квартире и она «дома как у меня на работе».

(У Кати довольно большой плюс уже, а у автора плохо отрефлексированный минус, с которым он борется, собирая анти-шкатулку. Почему вырос плюс Кати?)

Ей нужно пожить самой и разобраться как быть с карьерой, ей не хочется жить как все, потому что это ужасно, ей хочется быть богатой, активно развлекаться и «вые*ываться». Она просила меня «не высказывать ей за деньги», чаще быть не дома и ходить на работу в офис, найти новых друзей и разделять ее увлечения – ходить в походы в горы и тусить где-то, а я ничего не сделал. Поездка в Грецию была просто норм, а не класс, и вообще она не думала, что я решусь жениться и просто согласилась, потому что, наверное, так и надо, а «я ее выбрал, потому что она удобная», «ты со мной торгуешься как папа» и т.д. и тп.

(Катя умеет быть удобной и приятной, но хочет за это определенный уровень бытового комфорта, как минимум. Автор же создавал ей много дискомфорта и предъявлял слишком много требований. Опишите, друзья, как вышло, что нормальные ожидания автора бытовых вложений Кати оказались слишком завышенными требованиями?)

Конечно, я набрал вес, но и она набирала вместе со мной – точила сладкое, ела чипсы и пила вино, а скинула только недавно, при этом я ни разу ей на это даже не намекнул, чтобы не обидеть, моя жена – самая лучшая и красивая, даже когда у нее жирненькая жопа. Да, не дарил ей цветы под ее щипцами и с ее регулярным шлангованием домашних обязанностей, перестал с ней смотреть кино и сидеть в кафе, потому что она вместо разговоров (две вышки, работал в нескольких сферах c универа еще, десяток стран и куча командировок, плюс в целом достаточно начитан и есть опыт, чтобы было о чем, при этом раньше регулярно говорила, что любит меня слушать) со мной обо всем – в телефоне, а вечером в постели – в тиктоке со звуком, вместо хотя бы сериалов прикольных, а не лазил с ней в горы и не ходил на сапы, потому что это просто не мое. При этом все остальное – кино, театр, выставки, концерты это мое и ей же нравилось, ни разу не отказалась и не предложила что-то другое, на мотике сама же просила ее катать. Конечно, иногда высказывал ей за деньги, потому что «любимый дай пожалуйста на спортзал», «на такси» или «на стоматолога», а она потом тусит по ресторанах и барах с подружками пока я готовлю дома, чтобы сэкономить, но не ест еду (которую раньше уплетала по полторы порции и еще половину ночью когда я сплю), чтобы не мыть посуду. Конечно, она устала слушать как я иногда ною, что мне сложно тянуть все – и расходы и откладывать и быт и все остальное, но сама при этом не хочет поднять жопу и пойти подработать в другой клинике, чтобы заполнить график и заработать хорошие деньги, на которые можно и клининг заказать, и в ретрит поехать, и свои расходы покрыть, чтобы мне уменьшить траты. А на отпуск два раза в год съездить дает конечно же «самый лучший любимый муж», который второй год не может никуда поехать, но вот если нужно под него подстроиться и график свой поменять, чтобы он мог пару дней успеть на спорт/реабилитацию и поработать дома, а пару в офисе и вы не пересекались, чтобы отдохнуть друг от друга, так «ты меня не любишь», «абъюзер» и «хватить меня упрекать за деньги».

(Это автор показал нам все содержимое своей анти-шкатулки, которым он удобряет зеленый виноград. Он пытается снижать свой минус за счет обесценивания Кати, но это вредная практика. Минус свой можно снизить только одним путем: осознать, что с другой стороны – плюс, то есть вы любите, а вас нет. И ни слова обесценивания. Почему это так важно?)

Причем я обо всем этом с ней говорил, при каждой ссоре раз в полгода – спокойно выслушаю, соглашусь и извинюсь, там где реально косячил, а потом аккуратно с минимум слов ей разложу где и как она неправа и каждый раз все работало – ей становилось стыдно и видно, что ее претензии – фигня, она на некоторое время выравнивалась, ласкала и приставала ко мне, говорила что я самый лучший муж, начинала убирать/мыть и даже по деньгам была чуток самостоятельнее.

(А на самом деле у Кати просто границы получше и она интуитивно утилизовала все векторы своих косяков после примирения, а автор наоборот. Что он делал?)

И вот во время предпоследнего разговора я понял, что даже если это поделить на два или даже на три, то все равно она меня уже не любит и хочет максимально дистанцироваться, а мне нужно отпустить ее спокойно, что я и сделал. Поговорили еще пару раз про бытовые вопросы переезда, финансы, вещи и когда пойдем подавать заявление. В последний день мне хотелось разехаться без невысказанных слов – я проговорил моменты, которые бесили меня и ее, но без упреков в ее сторону, чтобы понять, сможем ли мы все-таки попробовать их исправить. В итоге и я и она сошлись на том, что нам в целом было хорошо в отношениях, мы во многом друг другу подходили и действительно любили, но сейчас другие обстоятельства и мы хотим разного. Она не хочет быть скромнее и вообще не будет ничего делать, а я не могу сейчас зарабатывать больше и жить иначе в текущих обстоятельствах.

(“Отпустил спокойно”, но вылил напоследок решето с жалобами и претензиями)

Понимаю, что жену уже не вернуть, чтобы я не делал, а она не будет меняться, поэтому никакого камбека не будет и ждать мне нечего – нужно жить дальше. Прошло две недели с момента как она забрала вещи и вернула ключи – мне хоть и тоскливо, но слишком мерзко от того, что она говорила и как она себя вела в последнее время. Было так много хороших моментов, мы столько вместе пережили, и столько было сделано для отношений, а она просто все обесценила и выкинула брак в мусорку.

(Лучше осознать, что для нее все “хорошие моменты” не были так уж хороши, а если и были в начале, то в последнее время – совсем наоборот. Осознание этого поможет уменьшить свой минус и отвязаться, а не просто закрывать этот минус ЗВ, растить корону, ломать рефлексию, собирать шкатулки и натягивать белое пальто. Под таким удобрением минус еще вырастет)

Самое большое разочарование в том, что она не старалась и не выкладывалась в отношениях так как я и в конце даже не попыталась их сберечь. Грустно потому, что большую часть из этого я рефлексировал и замечал, но нежность, ласка, регулярный секс и редкие конфликты сильно сглаживали все очень долго, а так как я говорил с ней обо всем, планах на будущее и текущих проблемах, мне казалось, что она в курсе и на одной волне, раз не возражает и не говорит, что хочет другое.

Сейчас мне кажется, что мне следовало раньше и лучше выстроить границы по уборке и быту, а также сделать хотя бы небольшой общий счет, слышать то, что ей не нравится и уделить этому внимание – поменяться самому для себя в лучшую сторону, не так нервничать из-за ситуации, меньше жрать и пить, больше гулять и перестать ныть, поучаствовать в ее активностях, даже если не очень хочется, молчать и чаще дарить цветы, ходить в офис и читать вместо игр (даже несмотря на то, что это часть моей работы), про деньги просто говорить, какой есть бюджет на ее хотелки, да и в целом вести себя достойнее и в границах, возможно она бы тоже подтянулась и учитывала мои интересы, а если нет – мы бы расстались до брака и это было бы не так морально тяжело для меня.

(В этом перечислении есть и вложения, которых он Кате не додал, и новые векторы косяков, которые бы разрушили отношения раньше. Отделите одно от другого, друзья)

На данный момент мне 35, у меня остается любимая работа, близкие люди, спортзал, мотоцикл, квартира может быть чистой и просторной, а жизнь продолжается, но мне нужно быть мудрее и лучше, чтобы построить новые отношения и создать семью. Буду очень благодарен, если вы и комментаторы подскажете мне мои ошибки и неверные ходы в отношениях, мне очень хочется не повторять их снова в будущем.

(В идеале неплохо было бы снизить планку, чтобы не приходилось доплачивать за любовь. К сожалению, когда такие как автор снижают планку, у них то и дело растет плюс, а с ним множественные баги, и они тоже теряют отношения. Чтобы снизить планку без побочных эффектов, нужно научиться больше уважать женщин и к будущей жене относиться с большим уважением. Где в описаниях автором Кати, даже самых положительных, виден недостаток его уважения? И как рост уважения поможет снизить планку до адекватной, кто понимает? Последний вопрос очень важен)