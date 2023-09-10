Искусственный интеллект исполнил симфонию Петра Дранги на ВЭФ-2023

На сцене Мариинского театра в рамках Всемирного Экономического Форума 2023 впервые в истории состоялся концерт, в котором искусственный интеллект выступал вместе с Большим симфоническим оркестром для исполнения Симфонии № 1, созданной композитором Петром Дрангой. Нейросеть, разработанная Сбером, названная SymFormer, проявила свою уникальность, импровизируя в реальном времени на основе полученной информации.

Главный эксперт по технологиям управления экспериментальных систем машинного обучения Сбербанка Алексей Минин подчеркнул важность этого события: “Мы очень много внимания уделяем теме развития искусственного интеллекта. Мы использовали нашу нейросеть SymFormer, доучили ее. Уникальность сегодняшнего события заключается как раз в том, что нейросеть в режиме реального времени импровизировала на основе той информации, которую она получила”.

Петр Дранга отметил, что репетиции проводились с участием искусственного интеллекта, который самостоятельно решал, когда включиться в исполнение.

Симфония № 1 для искусственного интеллекта и Большого симфонического оркестра была написана в классической структуре и включает в себя четыре части. В первой и второй частях соло-партии исполнили музыканты-виртуозы из Китая. В это время SymFormer регулировал экспрессивность исполнения на сцене с помощью виртуального синтезатора. А в третьей и четвертой частях зрители услышали импровизацию от SymFormer в реальном времени.