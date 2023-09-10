 

Всемирная организация здравоохранения предупреждает об угрозе всемирной пандемии нового педикулёза

10.09.2023, 15:33, Разное
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Согласно меморандуму Всемирной организации здравохранения, с вероятностью 101-103% человечество может в течение последующих месяцев столкнуться с пандемией нового вирусного педикулёза.

Причиной стало употребление в пищу живых вшей в провинции Ухань (Китай). Симптомы заболевания – кашель, повышенная, пониженная или нормальная температура тела, зверский аппетит, повышенное либидо. Впрочем, в большинстве случаев болезнь может протекать совершенно бессимптомно, оставаясь не менее опасной для здоровья.

По предварительной оценке, новая пандемия может обойтись мировой экономике в 1,5-2,0 триллиона долларов. Уже планируется разработка вакцины от нового педикулёза, на что крупнейшие фармацевтические компании планируют потратить от 100 до 150 тысяч долларов, включая премии и бонусы. Прибыль производителей вакцин ожидается на уровне 2,5-3 трлн долларов. Для профилактики заражения гражданам рекомендуется носить силиконовые костюмы – их производство было массово развёрнуто ещё в мае.

Власти Китая уже начали борьбу с пандемией нового педикулёза. Для этого они устанавливают оцепления из колючей проволоки и бьют попавшихся граждан резиновыми дубинками вплоть до частичного выздоровления. Граждане реагируют на предпринятые меры с пониманием и неизменной благодарностью. Это внушает надежду на то, что мир успешно справится и с новой страшной болезнью.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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