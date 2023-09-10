 

Мнение: Символичная фотография?

10.09.2023, 14:50, Разное
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова выложила в своем Telegram-канале фотографию, на которой госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посещают Макдональдс.

А под фотографией текст: «Раньше подонки продавали Родину за «целую бочку варенья да целую корзину печенья». Сейчас – за кулёк жареной картошки и пирожок с варёной ягодкой. Вниманию всех, кто находится в стадии предпродажной подготовки. Символичная фотография».

Недоумеваю. В чем символизм этой фотографии? В Макдональдсы ходят только ради того, что бы Родину продать? Интересно, что думает Мария Захарова вот про эту фотографию? Что она тоже символическая?

Это не фотошоп, есть видео:

Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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