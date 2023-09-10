Макрон проигнорировал вопрос журналистов об условиях РФ по зерновой сделке
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Президент Франции Эммануэль Макрон пережил неприятный момент во время саммита G20, когда на него обрушилась волна вопросов со стороны журналистов из разных стран. Корреспондентов “Известий” Виктор Синеок попытался узнать у французского лидера о зерновой сделке и выполнении условий Россией.
Однако Макрон ответил лишь молчанием и даже попытался ускользнуть от журналистов, при этом его охрана активно препятствовала контакту с иностранными корреспондентами.
Напомним, что РФ высказывала готовность вернуться к зерновой сделке только при выполнении условий, включая вопросы страхования судов и включение Россельхозбанка в систему SWIFT. Москва продлевала соглашения, надеясь на выполнение условий, но пока ни один из этих пунктов не был реализован со стороны Запада.
Западные страны постоянно критикуют решение РФ о выходе из сделки и высказывают опасения о возможных негативных последствиях для африканских стран, зависящих от украинского зерна. Однако большая часть этого продовольствия, завершает свой путь внутри Евросоюза, а не в странах, которым оно нужно.
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