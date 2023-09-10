Макрон проигнорировал вопрос журналистов об условиях РФ по зерновой сделке

Президент Франции Эммануэль Макрон пережил неприятный момент во время саммита G20, когда на него обрушилась волна вопросов со стороны журналистов из разных стран. Корреспондентов “Известий” Виктор Синеок попытался узнать у французского лидера о зерновой сделке и выполнении условий Россией.

Однако Макрон ответил лишь молчанием и даже попытался ускользнуть от журналистов, при этом его охрана активно препятствовала контакту с иностранными корреспондентами.

Напомним, что РФ высказывала готовность вернуться к зерновой сделке только при выполнении условий, включая вопросы страхования судов и включение Россельхозбанка в систему SWIFT. Москва продлевала соглашения, надеясь на выполнение условий, но пока ни один из этих пунктов не был реализован со стороны Запада.

Западные страны постоянно критикуют решение РФ о выходе из сделки и высказывают опасения о возможных негативных последствиях для африканских стран, зависящих от украинского зерна. Однако большая часть этого продовольствия, завершает свой путь внутри Евросоюза, а не в странах, которым оно нужно.