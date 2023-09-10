В Орловской области заросла единственная тропа, ведущая к памятнику Пушкину

Всероссийское общество поклонников творчества А.С. Пушкина обратилось с открытым письмом в Минкульт по поводу ненадлежащего состояния памятника основоположнику современного русского литературного языка, установленного в деревне Протасово Орловской области.

По словам общественников, монумент находится неподалёку от населённого пункта в заброшенном сквере, напоминающем лес, неподалёку от населённого пункта. За памятником никто не следит – с него давно осыпалась краска, а подножие покрылось ржавчиной. Добраться до местной достопримечательности стало квестом, заверяют активисты. Автобус в райцентр Мценск отменили из-за нерентабельности перевозок, да и дойти непосредственно к памятнику весьма сложно – грунтовые дороги в деревне часто размокают от дождей.

В целях экономии сельсовет принял решение, что сквер, где установлен памятник, находится за пределами населённого пункта, поэтому он снят с баланса. Фактически он зарос травой в высоту с человеческий рост. Ранее неравнодушные сельчане проводили прополку, но позже их энтузиазм иссяк и вследствие этого единственная тропа, ведущая к памятнику поэту, стала непроходимой. Активисты попросили от Минкульта и Следственного комитета взять эту ситуацию под личный контроль.

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