 

В Минэнерго РФ заявили о высоком спросе на российский сжиженный природный газ

10.09.2023, 13:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Глава Министерства энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов выразил озабоченность по поводу сбалансированности спроса и текущего производства российского сжиженного природного газа (СПГ) на мировом рынке.

По его словам, в настоящее время спрос на российский СПГ значительно превышает объем его производства в стране. Он подчеркнул, что, несмотря на полную загрузку производственных мощностей в России, СПГ все равно производится недостаточно. Интерес к российскому продукту проявляется со всех уголков мира. Новые партнеры в Юго-Восточной Азии, а также потребители в Европе проявляют активный интерес к этому виду энергоресурса.

Шульгинов отметил, что, несмотря на то, что спрос на трубопроводный газ все еще превышает спрос на СПГ, поставки последнего продолжают расти. Это происходит потому, что поставки СПГ более эффективны и гибки по сравнению с трубопроводными.

Глава Министерства энергетики РФ выразил мнение о необходимости увеличения производства СПГ в стране. В этой связи он напомнил о программе по увеличению производства сжиженного природного газа до 100 миллионов тонн к 2030 году, пишет РИАН.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.09 / Жара угрожает НПЗ и рынку топлива

10.09 / Мнение: Старые технологии могут быть эффективнее новых

10.09 / Врач Беджанян советует физические упражнения для борьбы с опухолями

10.09 / Материнский капитал привяжут к школьной успеваемости ребёнка

10.09 / «Мы не солдаты. Мы журналисты»

10.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Ночной Киев. 10.09.2023

10.09 / Россия в августе нарастила экспорт нефтепродуктов в Бразилию, втрое обогнав США

10.09 / Провокаторов, предложивших включить в избирательные листки второго кандидата, выпороли на лобном месте

10.09 / Во II квартале 2023 года на Сбербанк совершены 32 DDoS-атаки

10.09 / Соцсеть Илона Маска подает иск на Калифорнию из-за закона о модерации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика