В Минэнерго РФ заявили о высоком спросе на российский сжиженный природный газ

Глава Министерства энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов выразил озабоченность по поводу сбалансированности спроса и текущего производства российского сжиженного природного газа (СПГ) на мировом рынке.

По его словам, в настоящее время спрос на российский СПГ значительно превышает объем его производства в стране. Он подчеркнул, что, несмотря на полную загрузку производственных мощностей в России, СПГ все равно производится недостаточно. Интерес к российскому продукту проявляется со всех уголков мира. Новые партнеры в Юго-Восточной Азии, а также потребители в Европе проявляют активный интерес к этому виду энергоресурса.

Шульгинов отметил, что, несмотря на то, что спрос на трубопроводный газ все еще превышает спрос на СПГ, поставки последнего продолжают расти. Это происходит потому, что поставки СПГ более эффективны и гибки по сравнению с трубопроводными.

Глава Министерства энергетики РФ выразил мнение о необходимости увеличения производства СПГ в стране. В этой связи он напомнил о программе по увеличению производства сжиженного природного газа до 100 миллионов тонн к 2030 году, пишет РИАН.