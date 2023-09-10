 

Жара угрожает НПЗ и рынку топлива

10.09.2023, 13:10, Разное
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Волна жары, которая охватила Европу, Азию и Северную Америку этим летом, стала серьезной угрозой для нефтеперерабатывающих заводов, что привело к усилению дефицита топлива. Эксперты заявляют, что высокие температуры привели к снижению глобальной переработки сырья на 2%.

Уже сейчас жара оказала влияние на производство нефти в различных регионах. Летом 2023 года в Европе переработка нефти упала на 700 тысяч баррелей из-за чрезмерно высоких температур, что привело к ограничениям в работе оборудования и увеличению частоты аварий.

Это обстоятельство создает дополнительные сложности на рынке топлива, где запасы дизельного топлива и других нефтепродуктов уже находятся почти на минимальном уровне. Снижение переработки нефти увеличивает дефицит на рынке и может стать одним из факторов, способствующих росту цен.

Более того, жара также увеличивает спрос на топливо для производства электроэнергии в странах Ближнего Востока и Южной Азии. Также возрастает вероятность аварий на нефтеперерабатывающих заводах.

Эксперты предупреждают, что система нефтепереработки и распределения горючего уже функционирует на пределе своих возможностей. Любые неожиданные сбои, включая те, которые могут быть вызваны аномалиями погоды, могут серьезно нарушить баланс на рынке топлива.


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