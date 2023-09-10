 

Провокаторов, предложивших включить в избирательные листки второго кандидата, выпороли на лобном месте

10.09.2023, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Усилиями опричников была сорвана провокация иностранных агентов и примкнувших к ним российских холопов, направленная на срыв выборов в Единороссийское боярское собрание.

Более детально о правонарушении и мероприятиях силовиков по восстановлению правопорядка оповестила глава пресс-службы министерства государственных репрессий, боярыня Ирина Зверь.

– В ходе оглашения главой Центризбиркома, боярыней Эллой Памфиловой промежуточных результатов по явке холопов на избирательные участки двое лиц, имевших при себе ксивы наблюдателей из заморских государств, стали требовать включить в избирательные листки второго, не одобренного Центризбиркомом, кандидата. Провокаторы были немедленно огреты обухом одним из членов ЦИК, после чего выведены опричниками на лобное место, – рассказала она.

После двадцати ударов плетью заморцы сдали своих российских подельников. Ими оказались заговорщики из запрещённой партии «Гнилое яблоко», ранее замеченные в подобных провокациях. По решению административного суда злоумышленников привселюдно выпороли, а участвовавшие в операции опричники Степанов В.В, Сафин А.Н. и Карамурзаев В.П. получили внеочередные звания старших бояр. Иностранцы были выдворены из Российской империи, заговорщики отправлены на каторгу на Шпицберген.

Центризбирком выражает искреннюю благодарность опричникам за предотвращение нарушений законодательства. Все народовластные процедуры соблюдены, альтернативные кандидаты к выборам не допущены.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.09 / Россия в августе нарастила экспорт нефтепродуктов в Бразилию, втрое обогнав США

10.09 / Во II квартале 2023 года на Сбербанк совершены 32 DDoS-атаки

10.09 / Соцсеть Илона Маска подает иск на Калифорнию из-за закона о модерации

10.09 / “Как в мясной избушке умирала душа” – слова из песен Летова разошлись на цитаты

10.09 / Верните мой 2007-й: плейлист для тех, чей “сентябрь горит”

10.09 / Человечество пять раз стояло на грани вымирания

10.09 / ООН: «так называемые выборы» на оккупированных территориях Украины не имеют законной силы

10.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Пешком через пустыню

10.09 / Три главных признака инсульта

10.09 / Рупор кремлевской пропаганды: ЦРУ и ФБР полностью контролируют Википедию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика