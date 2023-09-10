Провокаторов, предложивших включить в избирательные листки второго кандидата, выпороли на лобном месте

Усилиями опричников была сорвана провокация иностранных агентов и примкнувших к ним российских холопов, направленная на срыв выборов в Единороссийское боярское собрание.

Более детально о правонарушении и мероприятиях силовиков по восстановлению правопорядка оповестила глава пресс-службы министерства государственных репрессий, боярыня Ирина Зверь.

– В ходе оглашения главой Центризбиркома, боярыней Эллой Памфиловой промежуточных результатов по явке холопов на избирательные участки двое лиц, имевших при себе ксивы наблюдателей из заморских государств, стали требовать включить в избирательные листки второго, не одобренного Центризбиркомом, кандидата. Провокаторы были немедленно огреты обухом одним из членов ЦИК, после чего выведены опричниками на лобное место, – рассказала она.

После двадцати ударов плетью заморцы сдали своих российских подельников. Ими оказались заговорщики из запрещённой партии «Гнилое яблоко», ранее замеченные в подобных провокациях. По решению административного суда злоумышленников привселюдно выпороли, а участвовавшие в операции опричники Степанов В.В, Сафин А.Н. и Карамурзаев В.П. получили внеочередные звания старших бояр. Иностранцы были выдворены из Российской империи, заговорщики отправлены на каторгу на Шпицберген.

Центризбирком выражает искреннюю благодарность опричникам за предотвращение нарушений законодательства. Все народовластные процедуры соблюдены, альтернативные кандидаты к выборам не допущены.

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