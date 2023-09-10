 

Во II квартале 2023 года на Сбербанк совершены 32 DDoS-атаки

10.09.2023, 9:28, Разное
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Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) о 32 DDoS-атаках, которые были совершены против Сбербанка во II квартале 2023 года. Он подчеркнул, что количество попыток несанкционированного доступа к финансовым организациям в РФ остается высоким.

Кузнецов также отметил, что Сбербанк активно реализует стратегию по импортозамещению средств кибербезопасности и переходу на продукты собственной разработки. Например, центр мониторинга и реагирования на инциденты кибербезопасности “Сбера” уже полностью использует российские решения, а доля собственных разработок в сфере кибербезопасности составляет 95%.

Важной частью стратегии защиты инфраструктуры Сбербанка является замена зарубежных вендорских продуктов на отечественные аналоги и компоненты собственного производства.

ВЭФ-2023, который проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке, стал площадкой для обсуждения создания новой экономической модели мира, модернизации энергетической сферы, реновации городов и развития экономики в условиях санкций.


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