Во II квартале 2023 года на Сбербанк совершены 32 DDoS-атаки

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) о 32 DDoS-атаках, которые были совершены против Сбербанка во II квартале 2023 года. Он подчеркнул, что количество попыток несанкционированного доступа к финансовым организациям в РФ остается высоким.

Кузнецов также отметил, что Сбербанк активно реализует стратегию по импортозамещению средств кибербезопасности и переходу на продукты собственной разработки. Например, центр мониторинга и реагирования на инциденты кибербезопасности “Сбера” уже полностью использует российские решения, а доля собственных разработок в сфере кибербезопасности составляет 95%.

Важной частью стратегии защиты инфраструктуры Сбербанка является замена зарубежных вендорских продуктов на отечественные аналоги и компоненты собственного производства.

ВЭФ-2023, который проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке, стал площадкой для обсуждения создания новой экономической модели мира, модернизации энергетической сферы, реновации городов и развития экономики в условиях санкций.