Верните мой 2007-й: плейлист для тех, чей “сентябрь горит”
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Косая рваная челка, тоннели в ушах, черно-розовый стиль и кеды в “шашечку”: тренды эпохи-2007 остались позади. Бывшие эмо-киды стали скучными и взрослыми, но память о безрассудной молодости неизменно вспыхивает, когда в стареньком плеере включается та самая песня.
“Верните мой 2007-й”, — кричат серьезные дяди и тети, пока в наушниках раздается до боли знакомый мотив и перед глазами горит сентябрь. Всем, кого захлестнула волна меланхолии тех времен, предлагаем слушать песни из подборки “Дни.ру”.
1. Stigmata — Сентябрь
Слушайте Сентябрь — Stigmata на Яндекс Музыке
2. Origami – В сердце моем
Слушайте В сердце моём — Origami на Яндекс Музыке
3. СЛОТ – Мертвые звезды
Слушайте Мёртвые звёзды — СЛОТ на Яндекс Музыке
4. Tracktor Bowling — Черта
Слушайте Черта — Tracktor Bowling на Яндекс Музыке
5. Animal ДжаZ — Три полоски
Слушайте Три полоски — Animal ДжаZ на Яндекс Музыке
6. [AMATORY] — Дыши со мной
Слушайте Дыши со мной — [AMATORY] на Яндекс Музыке
7. Lumen — Сколько
Слушайте Сколько? — Lumen на Яндекс Музыке
8. Evil Not Alone — Лепестки
Слушайте Лепестки — Evil Not Alone на Яндекс Музыке
9. Психея — Он не придет
Слушайте Он не придёт (For Girls) — Психея на Яндекс Музыке
10. Neversmile — Из ладони в ладонь
Слушайте Из ладони в ладонь — Neversmile на Яндекс Музыке
11. Ideя Fix — Плачь и танцуй
Слушайте Плачь и танцуй — Ideя Fix на Яндекс Музыке
12. 3000 Миль До Рая — Последний хит осени
Слушайте Последний хит осени — 3000 Миль До Рая на Яндекс Музыке
13. Линия — Реквием
Слушайте Реквием — Линия на Яндекс Музыке
14. Осень Моей Жизни — Горький шоколад
Слушайте Горький шоколад — Осень Моей Жизни на Яндекс Музыке
15. 7Раса — Вечное лето
Слушайте Вечное лето — 7Раса на Яндекс Музыке
16. Мертвые Дельфины — На моей луне
Слушайте На моей луне — Мёртвые Дельфины на Яндекс Музыке
17. Четыре апреля — Ее месть
Слушайте Её месть — 4 Апреля на Яндекс Музыке
Кто-то уныло опустит взгляд и решит, что былого не вернуть. Но так ли это? Чтобы слушать песни и мысленно переноситься в прошлое, не нужны ни рваная челка, ни черно-розовый гардероб. Кажется, 2007-й — это не просто год, а состояние души, поэтому он будет всегда возвращаться.
Смотреть комментарии → Комментариев нет