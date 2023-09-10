Верните мой 2007-й: плейлист для тех, чей “сентябрь горит”

Косая рваная челка, тоннели в ушах, черно-розовый стиль и кеды в “шашечку”: тренды эпохи-2007 остались позади. Бывшие эмо-киды стали скучными и взрослыми, но память о безрассудной молодости неизменно вспыхивает, когда в стареньком плеере включается та самая песня.

“Верните мой 2007-й”, — кричат серьезные дяди и тети, пока в наушниках раздается до боли знакомый мотив и перед глазами горит сентябрь. Всем, кого захлестнула волна меланхолии тех времен, предлагаем слушать песни из подборки “Дни.ру”.

1. Stigmata — Сентябрь

Слушайте Сентябрь — Stigmata на Яндекс Музыке

2. Origami – В сердце моем

Слушайте В сердце моём — Origami на Яндекс Музыке

3. СЛОТ – Мертвые звезды

Слушайте Мёртвые звёзды — СЛОТ на Яндекс Музыке

4. Tracktor Bowling — Черта

Слушайте Черта — Tracktor Bowling на Яндекс Музыке

5. Animal ДжаZ — Три полоски

Слушайте Три полоски — Animal ДжаZ на Яндекс Музыке

6. [AMATORY] — Дыши со мной

Слушайте Дыши со мной — [AMATORY] на Яндекс Музыке

7. Lumen — Сколько

Слушайте Сколько? — Lumen на Яндекс Музыке

8. Evil Not Alone — Лепестки

Слушайте Лепестки — Evil Not Alone на Яндекс Музыке

9. Психея — Он не придет

Слушайте Он не придёт (For Girls) — Психея на Яндекс Музыке

10. Neversmile — Из ладони в ладонь

Слушайте Из ладони в ладонь — Neversmile на Яндекс Музыке

11. Ideя Fix — Плачь и танцуй

Слушайте Плачь и танцуй — Ideя Fix на Яндекс Музыке

12. 3000 Миль До Рая — Последний хит осени

Слушайте Последний хит осени — 3000 Миль До Рая на Яндекс Музыке

13. Линия — Реквием

Слушайте Реквием — Линия на Яндекс Музыке

14. Осень Моей Жизни — Горький шоколад

Слушайте Горький шоколад — Осень Моей Жизни на Яндекс Музыке

15. 7Раса — Вечное лето

Слушайте Вечное лето — 7Раса на Яндекс Музыке

16. Мертвые Дельфины — На моей луне

Слушайте На моей луне — Мёртвые Дельфины на Яндекс Музыке

17. Четыре апреля — Ее месть

Слушайте Её месть — 4 Апреля на Яндекс Музыке

Кто-то уныло опустит взгляд и решит, что былого не вернуть. Но так ли это? Чтобы слушать песни и мысленно переноситься в прошлое, не нужны ни рваная челка, ни черно-розовый гардероб. Кажется, 2007-й — это не просто год, а состояние души, поэтому он будет всегда возвращаться.