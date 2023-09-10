Человечество пять раз стояло на грани вымирания

На Земле сейчас живет 8 миллиардов человек и мысль о том, что люди как вид могут вымереть, кажется нелепой. Однако надо понимать, что лишь к началу XIX века человечество превысило цифру в 1 миллиард, а до того нас было куда меньше.

По мнению ученых, многие тысячи лет назад древние люди и их предки как минимум пять раз находились на грани полного вымирания. И их спасали, вероятно, лишь потрясающая способность к приспосабливанию и сильный инстинкт размножения.

1,2 миллиона лет назад

Первый такой момент произошел около 1,2 миллиона лет назад в Африке, где тогда обитали Человек работающий (Homo ergaster) и Человек прямоходящий (Homo erectus). По какой-то непонятной причине численность этих примитивных людей в тот момент составляла всего около 26 тысяч человек.

Для примера, сейчас популяция западных равнинных горилл, которые находятся в статусе “вид на грани исчезновения”, составляет около 200 тысяч особей. А тут всего 26 тысяч, из которых лишь около 18 тысяч взрослые люди, способные к размножению!

Ученые до сих пор не знают, что тогда случилось с древними людьми, но предполагает, что то же самое событие в то же время временно уничтожило виды ранних людей в Европе.

Чаще всего предполагается, что это было внезапное резкое похолодание. Океанские донные отложения возрастом в 1,1 миллион лет показывают, что температура тогда внезапно упала более чем на 5°C.

Это, предполагают ученые, сделало невозможным выживание наших предков, потому что тогда у них уже не было шерсти на теле и они еще не придумали одежду, хотя бы самую примитивную, из шкур.

800-900 тысяч лет назад

Из-за этого похолодания древние люди начали снова заселять Европу лишь 200 тысяч лет спустя. Но едва они “пообжились”, как и в Европе и в Африке снова случился масштабный климатический кризис, причем намного сильнее первого.

Около 800-900 тысяч лет назад Евразию и Африку, как предполагается, одолели длительные засухи, а потом температура снова резко понизилась. Это привело к исчезновению многих источников пищи и людей осталось чрезвычайно мало, лишь 1280 особей.

В то время на земле жили древние люди, которые являлись общим предком неандертальцев и денисовцев. И им было очень сложно выживать во время этого климатического кошмара, который длился 117 тысяч лет.

“Мы знаем, что примерно между 900 тысяч лет назад и 600 тысячами лет назад “летопись костей” в Африке очень скудна, почти отсутствует, в то время как как до, так и после у нас есть куда большее количество ископаемых останков.

То же самое можно сказать и о Евразии: например, в Европе 800 тысяч лет назад обитал древний вид людей, а затем на протяжении 200 тысяч лет там никого не было”, – рассказывает антрополог Джорджио Манци из Римского университета Сапиенца.

Профессор Крис Стрингер, глава отдела происхождения человека в Музее естественной истории в Лондоне, говорит, что ситуация тогда была настолько ужасной, что это просто чудо, что человеческий вид выжил.

“Для популяции такого размера вам достаточно было бы всего одного неблагоприятного климатического явления, например эпидемии или извержения вулкана, и все, они бы исчезли”, – сказал он.

150 тысяч лет назад

Около 195 тысяч лет назад в Африке началось расширение пустынь и движение ледников, что привело к падению температуры. А примерно 150 тысяч лет назад группы африканских людей еще и начали разделяться.

Все вместе это привело к тому, что число людей снова очень сильно сократилось. Одни ученые считают, что до нескольких тысяч человек, другие и вовсе утверждают, что тогда в Африке жило всего около 600 (!) человек.

По мнению ученых, Homo sapiens тогда в Африке смогли выжить лишь потому, что часть их группы пробилась к морю, которое тогда существовало на территории нынешнего государства ЮАР. Там было в изобилии как растительной пищи, так и моллюсков.

Это уже были наши непосредственные предки – Человек разумный (Homo sapiens). Те самые, что около 120 тысяч лет назад начали мигрировать из Африки и постепенно заселять Европу, Азию и тд.

74 тысячи лет назад

Судя по предыдущим неудачным попыткам природы “заморозить” людей, древние люди уже более менее научились приспосабливаться к климатическим похолоданиям и засухе. Но тут их ожидало нечто иное.

Вместо очередного ледникового периода на Земле случилось сильнейшее извержение вулкана за всю историю. Так называемое суперизвержение вулкана Тоба выбросило в атмосферу около 3000 кубических км камней и пепла.

Все это разлетелось по всему миру и заслонило солнце, создав вулканическую зиму, которая длилась по меньшей мере десять лет. Сейчас на месте бывшего вулкана Тоба находится озеро Тоба длиной в 100 км и 500 метров глубиной.

Масштабы катастрофы были таковы, что она уничтожила огромные группы животных и растений, а также сократила численность людей до 2 тысяч человек. Считается, что извержение погубило почти всех людей в Африке и большинство тех, кто к тому моменту успел выйти в Европу и Азию.

40 тысяч лет назад

Около 40 тысяч лет назад в Европе вымерли неандертальцы. Это была самая крупная группа наших ближайших генетических родственников.

Ранее одной из популярных версий была та, которая предполагала, что неандертальцы проиграли Человеку разумному борьбу за ресурсы. Но сейчас все чаще говорят, что они не смогли приспособиться к очередному меняющемуся климату.

Впрочем, примерно в то же время начали вымирать и “хоббиты” с индонезийского острова Флорес, и тоже примерно тогда, когда в те места пришли люди современного типа. Так что может быть наши предки все-таки выжили родичей, а не климат.

Так или иначе, число людей снова сократилось, но это было последнее и самое щадящее “почти вымирание”. Лишившись конкурентов, Человек разумный начал с разной степенью активности заселять новые земли и достаточно успешно размножаться. И даже ужасные эпидемии чумы не смогли в достаточной степени сократить нашу популяцию.

Может ли вымереть наш вид в будущем?

По мнению ученых, если не случится какого-то внезапного глобального катаклизма, то человеческий род попадет под риск вымирания не раньше чем через миллиард лет. Тогда расширяющееся Солнце превратит нашу Землю в аналог Венеры.

Также на нас, в теории, может обрушиться блуждающая черная дыра, произойти столкновение с гигантским астероидом, ну или (самое правдоподобное) случится Ядерная война.

Впрочем, астероид и ядерную войну люди скорее всего переживут, просто снова сократятся до нескольких тысяч человек. Уж очень мы живучие.