ООН: «так называемые выборы» на оккупированных территориях Украины не имеют законной силы

В ООН обеспокоены сообщениями о проведении Российской Федерацией «так называемых выборов в районах Украины, которые в настоящее время находятся под контролем российских военных».

Выборы на оккупированных территориях Украины не имеют законной силы и подрывают перспективы мира, заявил помощник Генерального секретаря Мирослав Йенча, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

Йенча напомнил о том, что в соответствии с международным гуманитарным правом Российская Федерация как оккупирующая держава обязана соблюдать законы Украины – «за исключением случаев, когда это абсолютно невозможно».

«Попытки аннексировать» области Украины

«Сейчас мы приближаемся к годовщине незаконной попытки Российской Федерации аннексировать Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области Украины путем организации незаконных так называемых “референдумов” в этих регионах в конце сентября 2022 года, – отметил представитель ООН. – Я хотел бы подтвердить, что Организация Объединенных Наций по-прежнему полностью привержена суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды».

По словам Йенчи, – это четкая принципиальная позиция Организации Объединенных Наций, основанная на Уставе ООН и нормах международного права. Он напомнил, что 12 октября 2022 года Генеральная Ассамблея ООН, подавляющим большинством голосов осудила «организацию Российской Федерацией незаконных так называемых референдумов в регионах в пределах международно признанных границ Украины и попытку незаконной аннексии Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей Украины». Авторы резолюции, которую поддержали 143 страны и лишь пять высказались против, подтвердили, что эти действия РФ в соответствии с международным правом «не имеют юридической силы и не являются основанием для какого-либо изменения статуса этих регионов Украины».

Ранее, в марте 2014 года, в ООН признали незаконной попытку аннексии Россией Автономной Республики Крым и города Севастополя (Украина), продолжил помощник Генсека. В этом контексте он процитировал главу ООН, заявившего о том, что «любая аннексия территории одного государства другим государством в результате угрозы силой или ее применения является нарушением принципов Устава и международного права».

Незаконные аннексии подрывают перспективы мира

Мирослав Йенча напомнил также, что еще в прошлом году Генеральный секретарь предупредил, что решение России «продолжить попытки незаконной аннексии украинской территории» подрывает перспективы мира.

«К сожалению, год спустя, на фоне продолжающихся интенсивных боевых действий и неприемлемых нападений на украинское гражданское население и гражданскую инфраструктуру, недавние незаконные попытки организовать новые так называемые избирательные процессы на оккупированных территориях Украины еще в большей степени подрывают перспективы мира», – добавил помощник главы ООН.

Он вновь подтвердил позицию Генерального секретаря ООН, который убежден, что сейчас, как никогда, необходим справедливый и прочный мир в Украине в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права.

Страдания украинского народа

Докладчик отметил, что полномасштабное вторжение России в Украину, начатое в нарушение Устава ООН и международного права, продолжает причинять огромные страдания народу Украины – мирные жители и гражданская инфраструктура ежедневно подвергаются нападениям.

С февраля 2022 года Управление Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ), по его словам, подтвердило 26 717 жертв среди гражданского населения: 9 511 человек были убиты, включая 549 детей, и 17 206 получили ранения, из них 1 166 несовершеннолетних.

Йенча привел в пример ракетный удар, который пришелся по многолюдному рынку в Константиновке в Донецкой области Украины. Как сообщается, погибли 16 человек, в том числе ребенок, и десятки других получили ранения. Эта трагедия произошла два дня назад.

По сообщениям местных властей, в тот же день в результате атаки российского беспилотника на дунайский порт Измаил в Одесской области погиб один человек и были повреждены сельскохозяйственные и портовые объекты.

Под прицелом – зерновая инфраструктура

«Продолжающиеся безжалостные атаки, нацеленные на зерновую инфраструктуру Украины в речных портах Черного моря и Дуная после того, как Россия решила не продлевать Черноморскую инициативу, могут иметь далеко идущие последствия для глобальной продовольственной безопасности», – предупредил членов Совета Безопасности выступающий.

Он добавил, что нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, включая объекты, необходимые для производства и распределения продовольствия, запрещены международным правом.