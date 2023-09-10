 

Как выбрать кружок для ребенка

10.09.2023, 3:10, Новости дня
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Многие родители задумываются о гармоничном развитии ребенка. Чтобы развить в наследнике интеллектуальные, физические и творческие способности надо подобрать для него подходящий кружок или секцию.

Для начала надо обратить внимание на стоимость занятий, чтобы траты не были существенными для семейного бюджета. Также важным моментом является удаленность от дома. Если никто из взрослых не сможет сопровождать ребенка, то нужно позаботиться о том, чтобы он смог самостоятельно добраться до места расположения секции. Кроме того, стоит почитать отзывы о выбранном кружке или секции, посмотреть место, сходить с ребенком на пробное занятие, отмечает издание “Вести Подмосковья”.


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