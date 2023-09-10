Мнение: Это Гарлем! Молодежь России

Мы вступаем (точнее, уже вступили) в интересное время – время и место, “цайтгайст”, населенное людьми, которые в принципе НЕ ЧИТАЮТ. Вообще. Не просто “не читают”, но зачастую являются попросту функционально неграмотными – то есть буквы-то знают, в принципе в слова их складывать могут – но читать и, что уж совсем тяжело, понимать тексты у них не получается, это слишком, они утомляются и не в состоянии. Одно из таких мест – наша дивная Россия.

Я уже давно ловлю себя на мысли, что зря злюсь даже на самых отменно тупых комментаторов своего блога. Потому что и самые упертые, злобные и мерзкие из них – это все равно представители исчезающего, и без того сверхтонкого слоя “уходящей натуры” над темной колышащейся массой беспросветного народонаселения. Впору даже распоследнего Шарикова, какого-нибудь Главснаба или около того просто обнять и тихо плакать у него на плече – потому что он по крайней мере способен прочитать хотя бы один абзац моего поста, что-то в нем понять и даже ответить на него, пусть и максимально тупо и косноязычно, но все-таки по теме. И самое главное – у него есть ЖЕЛАНИЕ это делать! Какая-то мутная интенция, остаточная тяга к печатному слову, в принципе к складыванию букв в слова и вера, что это зачем-то нужно, у самых странных и злобных все же имеется. И поэтому они – все же братья.

Но все мы – жалкие полпроцента. Остальные читать не умеют, не хотят и не знают зачем. И, как я уже сказал – даже если захотят, то не смогут. Утерян (или никогда не приобретался) навык. Пришло ли что-то взамен? Очень вряд ли.

В блоге Толкователя – пугающие цифры исследований по “российской молодежи” в сравнении с возрастными когортами в других странах ОЭСР. Авторы с удивлением отмечают, что из тестовых испытаний следует: российские молодые люди ХУЖЕ приспособлены к современной жизни, чем более старшие поколения (хотя обычно бывает наоборот). Молодые из России хуже всех своих старших товарищей владеют “компетенцией решения задач в технологически насыщенной среде”, грубо говоря – даже пользоваться клавиатурой и мышью умеют далеко не все.

И Пряников приводит пронзительный пример того, что из себя представляют нынешние российские школьники:

“Вот наблюдение учителя школы о том, чем современные дети отличаются от школьников 1980-х. Игорь Гусев преподавал историю в школе в конце 1980-х. Потом ушёл из школы. Спустя 25 лет возвратился снова в школу, и сделал это сравнение:

– Современные дети очень быстро устают, теряют внимание и концентрацию. Я ещё помню уроки по 45 минут. Но сегодня они длятся 40, и даже этого получается много! Современный ученик уже через 20 минут практически неработоспособен, он уже не в состоянии следить за речью учителя. Проявляется немотивированная гиперактивность: сам вертится, ёрзает, руки бегают по парте, ребёнок бессмысленно перекладывает карандаши-ручки-линейки с места на место. Вдруг в разгар урока поднимает сумку и начинает шумно копаться в ней, после чего снова ставит её на место. Интересуюсь: «Саша, что ты искал?». Смущённо улыбается, краснеет, пожимает плечами… Он и сам не знает. Таких «Саш» — полкласса.

– Дети не читают, т.е. совершенно! Вообще! Уже общее правило современной школы: если ученик хорошо и бойко отвечает, если учится успешно, значит – читающий ребёнок. Увы, но таких прискорбно мало.

– – У современных детей крайне низкая мотивация к успешной учёбе. Они вообще не понимают, зачем им нужно учиться хорошо? Столкнувшись с этим удивительным явлением, я поставил эксперимент: выложил на парты учебники, задал несколько вопросов и велел ученикам просто найти и написать из учебников готовые ответы. В прежние годы мне подобная профанация учебного процесса и в страшном сне бы не приснилась.

Эксперимент дал поразительные результаты. Многие ученики НЕ НАШЛИ ответов в указанном мною параграфе. Для них оказалось непосильной работой прочитать текст и выписать готовые ответы! Многие и не пытались этого делать. Их даже не соблазняла хорошая оценка. За десять минут до конца урока мне сдавались листочки с несколькими случайно подобранными фразами, их же владельцы в ожидании звонка просто сидели, украдкой под партами играя на мобильных телефонах.

Я пытался исследовать этот феномен. Складывается впечатление, что у многих детей прочно укоренился стереотип, что всё в жизни к ним как-то придёт и сложится само-собой.

– Дети удручающе прагматичны. Они мало чем интересуются, кроме того, что относится к их «личному потреблению».

Я вообще был приучен к вниманию моих учеников, привык, что после урока возле учительского стола обязательно собирается стайка любознательных чудаков, засыпающих меня вопросами, доказывающих своё, особое мнение. Сегодня это невозможно. Сразу после звонка, все дружно хватают мобильники и играя на ходу в мобильнике, вылетают в коридор” (тг-канал Толкователь).

Собственно, что мы увидели в этой “средней российской школе”? Да это же Гарлем. Бодрые белые подростки без проблесков сознательной жизни – правда, и без присущей их черным собратьям южной беззаботности. Писать им нет смысла – они не прочтут.