Рупор кремлевской пропаганды: И бхаратизация всей страны…

Специально для тех, кто говорил, что про Бхарат это только разговоры и никто не будет переименовывать не будет.

На саммите G-20 премьер-министр Моди уже сидел под табличкой Бхарат. На прошлом саммите еще была Индия.

Так что Индия продолжает движение к переименованию в Бхарат.

PS. На саммите G-20 в состав приняли Африканский Союз и даже согласовали некую каучуковую декларацию по войне на Украине.

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