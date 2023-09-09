Рупор кремлевской пропаганды: И бхаратизация всей страны…
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Специально для тех, кто говорил, что про Бхарат это только разговоры и никто не будет переименовывать не будет.
На саммите G-20 премьер-министр Моди уже сидел под табличкой Бхарат. На прошлом саммите еще была Индия.
Так что Индия продолжает движение к переименованию в Бхарат.
PS. На саммите G-20 в состав приняли Африканский Союз и даже согласовали некую каучуковую декларацию по войне на Украине.
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Источник: Colonel Cassad
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