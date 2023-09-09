Рупор кремлевской пропаганды: Stormbreak: пробиваемся через оборону России в наступлении на Украину в 2023 году

Фрагмент доклада RUSI посвященного боям на Времьевском выступе. Перевод технический с помощью нейросетки.

Stormbreak: пробиваемся через оборону России в наступлении на Украину в 2023 году

Введение

Осенью 2022 года российские войска потерпели серьезное поражение в результате развала Западной группы войск в Харькове и вынужденного вывода войск из Херсона. В ответ на эти неудачи генерал Сергей Суровикин, тогда командующий российскими войсками на Украине, принял новую стратегию. Во-первых, Россия будет использовать дальние точные удары, чтобы провести кампанию по истощению украинской электроэнергетической и сетевой инфраструктуры с целью сделать украинские города непригодными для проживания зимой. Во-вторых, Вооруженные силы Российской Федерации построят ряд линий обороны на оккупированных территориях, пытаясь сдержать дальнейшее продвижение Украины и затянуть конфликт, истощая украинские войска. Обширная подготовка к оборонительным операциям – по сравнению с агрессивными военными целями Кремля – способствовала смещению Суровикина в январе, а начальник российского Генерального штаба генерал Валерий Герасимов в январе начал плохо подготовленную и дорогостоящую серию наступательных ударов. 2023 г. Тем не менее, линии обороны были завершены, и Россия смогла отступить на эту оборону после провала своих наступательных действий. «Линия Суровикина» теперь представляет собой серьезный барьер для украинских войск, стремящихся освободить оккупированные территории.

В ходе подготовки наступления Украины рассматривались различные концепции операции. Большая часть данных, подтверждающих тактику, которой международные партнеры Украины стремились обучить украинские силы, была основана на оперативном анализе 20-го века, который не противоречил ряду технологий, используемых в Украине. Поэтому понимание того, насколько эффективна была эта тактика, важно для совершенствования как тактики международных партнеров Украины, так и для улучшения подготовки украинских сил к последующим операциям. Целью данного доклада является изучение комплекса тактических действий украинских военных на начальных этапах контрнаступления, а также того, как украинская и российская стороны усовершенствовали свои ответные действия.

Общий план наступления весьма чувствителен. Подробные отчеты о совокупных потерях и другие данные также являются конфиденциальными, поскольку они предоставят России информацию о том, в какой степени они списали украинские подразделения. Поэтому вместо того, чтобы подводить итоги наступления, в этом отчете представлен пример серии тактических действий, которые велись в течение двух недель над селами Новодаровка и Ровнополь, расположенными на границе между Донецкой и Запорожской областями. Серия тактических действий выбрана потому, что она отражает более широкие тенденции и информативна о том, как российские силы решают различные тактические задачи, а также о различных подходах, применяемых украинскими войсками. Обзор основан на отчетах участников об операциях, захваченных документах с российских командных пунктов, материалах из открытых источников, включая спутниковые снимки боевых действий, а также обзоре закрытых видео соответствующих тактических действий. Этот отчет был представлен Вооруженным Силам Украины (ВСУ) до публикации, чтобы гарантировать, что его публикация не поставит под угрозу какие-либо текущие операции или тактику. Отчет остается исключительно работой названных авторов.

I. Взятие Новодаровки и Ровнополя

Линия соприкосновения украинских и российских сил вдоль границы между Запорожской и Донецкой областями была относительно неизменной в течение нескольких месяцев, предшествовавших наступлению Украины. Российские наступательные операции в начале 2023 года были сосредоточены на Вулхедаре, расположенном примерно в 40–50 километрах к востоку, и Бахмуте. Украинские войска остались в зарослях деревьев примерно в километре к северу от Новодаровки, вокруг села Новополь. Некоторое время оборону удерживала бригада Сил территориальной обороны Украины (СТО), усиленная в мае механизированной бригадой и еще одной линейной бригадой в ожидании наступления. Механизированная бригада возглавила прорыв. У русских была одна рота в Новодаровке и еще одна в Ровнополе, а третья занимала ряд боевых позиций между двумя населенными пунктами. За этим стояли дополнительные резервы, включая бронетехнику. Подступы к населенным пунктам были сильно заминированы. Чтобы начать продвижение на юг к линии Суровикина, украинским войскам необходимо было прорваться через эти села, а затем через Приютное, примерно в 6 км к югу. (так как Приютное до сих пор контролируется ВС РФ, то не трудно догадаться – до линии Суровикина противник тут так и не дошел)

Украинское наступление началось в конце мая с длительного периода подготовительных артиллерийских обстрелов. На ровнопольском направлении для поддержки наступления были выделены батареи 155-мм гаубиц М777, расположившие свои огневые позиции на северо-западе. Обычно украинским гаубицам приходилось смещаться от 2 до 15 минут с момента открытия огня, в зависимости от их удаленности от различных систем угрозы. На этот раз было ясно, что украинская разведка точно обозначила российские огневые позиции, и благодаря большей дальности действия 155-мм орудий украинские артиллеристы быстро заставили российскую артиллерию отойти назад. Поскольку цели на этом этапе в основном находились в непосредственной близости, украинская артиллерия установила устойчивый ритм ударов без необходимости смещения. Среди экипажей и пехоты, наблюдавшей за огнем, царило чувство восторга. В течение нескольких месяцев количество имеющихся в наличии снарядов было строго ограничено. Украина пыталась сохранить свои боеприпасы для создания запасов для наступления. Теперь была свобода ведения огня, и когда поступали запросы о пополнении запасов, дополнительные снаряды были доставлены незамедлительно.

Украинцы также работали над ослаблением российских тактических резервов с помощью БПЛА. Дневная разведка позволит обнаружить российские позиции, которые будут атакованы ночью с использованием переоборудованных сельскохозяйственных БПЛА, сбрасывающих РПГ. Эта тактика была довольно бинарной по своей жизнеспособности. Если бы российская радиоэлектронная борьба (РЭБ) была активна, БПЛА не могли проникнуть и обычно не применялись. Если бы произошло ослабление электронной защиты, последствия могли бы быть драматичными. В одном из инцидентов рота русских танков заняла позицию в деревянном блоке позади фронта. Было выпущено пять БПЛА, каждый из которых нес по четыре РПГ, уничтожив или серьёзно повредив семь танков, хотя при этом все БПЛА были потеряны.

Решение о попытке прорыва исходных боевых позиций русских было принято вечером 3 июня, эту задачу поставили механизированным войскам. В командной группе разгорелась дискуссия по поводу заболоченности местности после недавних дождей. Тем не менее было принято решение продолжить. Целью первоначальной атаки было прорвать участок, где плотность минных полей была менее плотной из-за небольшого расстояния между линиями, и прорваться в село Новодаровка. Деревня была почти полностью разрушена русским обстрелом при первоначальном взятии и теперь представляла собой просто набор боевых позиций для русской пехотной роты. Длинная и узкая, тянущаяся с востока на запад, деревня предоставляла русским прикрытые позиции, откуда открывался вид на большинство подходов к позициям их роты на востоке и западе.

После определения точек прорыва ранним утром 4 июня началось наступление. Два заряда УР-77 «Метеорит» были выпущены по самой узкой части минного поля, взорвав два канала шириной 6 метров от границы леса на север до окраины Новодаровки. Под прикрытием огня артиллерии первая колонна продвигалась вдоль восточного пролома. Колонну возглавляла пара танков, за ней следовали MRAP MaxxPro с пехотой. К сожалению, MRAP боролись на заболоченной местности, особенно в кильватере танков. Несколько MRAP застряли, а расчищенная полоса была недостаточно широка для проезда других машин. Именно в этот момент, когда колонна была полностью занята прорывом, пара русских танков демаскировала и начала атаковать колонну. Украинские танки вели ответный огонь с дистанции около 800 метров. Тем не менее, машины в колонне последовательно были подбиты. Высадившаяся пехота либо поворачивала назад, либо продвигалась вперед по расчищенной полосе, пытаясь найти укрытие. Некоторые пехотные подразделения добрались до окраины деревни, но по открытой местности позади них, теперь опустошенной огнем, переход был опасен, что грозило изоляцией этих сил. Слишком маленькое, чтобы взять село, украинским военным теперь приходилось продвигаться вперед, иначе они рисковали потерять взвод, добравшийся до Новодаровки. Угроза для подавленных на минном поле уменьшилась после того, как безоткатным орудиям СПГ-9 удалось поразить российские танки с фланга и подбить их. Это позволило эвакуировать пострадавших.

Направление второй роты на западный прорыв было обусловлено как необходимостью продвижения к цели, так и необходимостью усиления войск в Новодаровке. Земля на этой полосе оказалась более твердой. Однако, когда колонна была полностью занята прорывом, появились еще два русских танка, которые быстро двинулись к колонне и открыли огонь. С помощью БПЛА командный пункт следил за появлением противника и вёл огонь, чтобы попытаться сорвать боевые действия. Будучи вскрытой, группа прорыва попыталась ускорить прорыв, но отклонилась от курса. Затем все машины роты были последовательно обездвижены минами. Затем русские открыли огонь по колонне. Штурмовики снова разделились: одни достигли окраины деревни, другие отступили.

Российские защитники села переместились, чтобы отразить позиции, которые к тому времени были заняты, отступив к опорным пунктам на ферме к востоку от села и к нескольким боевым позициям вдоль центральной дороги. Понимая важность расширения территории, удерживаемой для отвода сил от российского огня, украинский командующий развернул в качестве подкрепления две штурмовые группы. Одна группа в составе взвода продвигалась вдоль пролома, используя остановленную технику в качестве прикрытия, в то время как огонь подавлял российские позиции. Другой взвод, находившийся на западе, заметил, что мертвая земля стала жизнеспособной, поскольку в результате передислокации российских войск в деревне она исчезла из поля зрения, а густая листва препятствовала наблюдению с помощью БПЛА. Эти войска осторожно продвинулись к западной оконечности Новодаровки и начали штурм российских позиций, чтобы обезопасить перекресток, разделяющий поселение. После ожесточенных боев российские войска отошли на восток, чтобы не допустить изоляции своих позиций. Бои внутри Новодаровки будут продолжаться еще неделю, при этом российские огневые позиции на восточной усадьбе будут держаться до тех пор, пока они не будут изолированы очередными украинскими действиями в направлении Ровнополя. Несмотря на то, что русские удерживали некоторые позиции, они больше не контролировали подходы к другим российским позициям, открывая дополнительные возможности для атаки. Первой новой позицией, подвергшейся атаке, стала возвышенность к западу от Новодаровки. Ранее российские позиции в населенном пункте перекрывали подступы к высоте, но после снятия этих огневых постов украинская пехота смогла оспорить позицию, с которой российские артиллерийские корректировщики ранее вели огонь по украинским войскам.

Прежде чем можно было предпринять какие-либо дальнейшие действия, необходимо было разобраться с русской ротой перед деревней Ровнополь на востоке. Эта позиция контролировала доступ к ряду деревянных блоков, которые тянулись полуприлегающе с севера на юг. Украинские командиры были обеспокоены тем, что, если они попытаются прорваться вперед, российские группы противотанкового управляемого вооружения (ПТРК) и другие войска пройдут с фланга и нанесут значительный ущерб критически важному оборудованию. Поэтому необходимо было занять такую позицию. Однако в то же время украинское командование проявляло осторожность. Они потеряли две роты техники при взятии Новодаровки. Такой уровень потерь был бы недопустимым, если бы они в конечном итоге прорвали линию Суровикина. Поэтому было крайне важно, чтобы штурм ровнопольских позиций прошел без подобных неудач.

Атаку позиций российской роты перед Ровнополем возглавят силы морской пехоты. Для проведения операции атакующие силы были усилены двумя танками соседней бригады и артиллерийской батареей. Атака началась с артиллерийской подготовки русских позиций. После этого два танка заняли позиции, обеспечивающие прямую видимость цели, и начали вести огонь. Танки, входя и выходя из укрытий, атаковали огневые позиции русских, чтобы привлечь внимание и подавить обороняющихся. Вскоре после этого артиллерийские удары по боевым позициям сочетались с подачей дыма перед танками. Танки двигались вперед, создавая впечатление, что дымом прикрывают продвижение пехоты.

Пока танки привлекали внимание обороняющихся, несколько взводов украинских десантников двинулись вдоль линии леса к востоку от российских боевых позиций. Отсюда он начал вести подавляющий огонь и наступать парами. Это действие привлекло внимание защиты, которая теперь осознала четкую тактическую игру с фиксирующим действием на ее фронте и крупным нападением, которое вот-вот начнется с ее фланга. Русское подразделение начало менять позицию, чтобы подготовиться к этой атаке, и попыталось выиграть перестрелку на востоке. Укрепив ощущение того, что на город вот-вот будет совершено нападение, украинская артиллерия затем нанесла сильный залп по позициям, сигнализируя о неизбежном нападении.

Атака, когда она произошла, не осуществилась, как предполагали российские защитники. Вместо этого взвод штурмовых войск, проникнув вперед вдоль западного фланга позиции, затем быстро продвинулся вперед, достигнув оборонительных позиций, которые были прорежены в ожидании атаки на востоке. Дезориентированные и опасающиеся окружения, российские войска начали отходить в сторону Ровнополя, бросив средства связи и оставив пятеро военнослужащих, попавших в плен. Украинским силам пришлось быстро развить атаку, выйдя за пределы позиций роты, поскольку ее координаты были заранее зарегистрированы российской артиллерией, которая наносила удары по окопам. Тем не менее, быстрый крах этой позиции заставил перераспределить силы в самом Ровнополе, что позволило другой бригаде начать атаку на село и в течение нескольких дней вынудить русских отступить к полосам деревьев за село. В конце концов, российские войска отошли через водную преграду за деревней и взорвали несколько сельскохозяйственных плотин, затопив территорию, установив ряд огневых постов ПТРК в лесах за ней. Плотность противотанкового щита была значительной: примерно по четыре пусковые установки на линию дерева с 50 ракетами. Эти команды ПТРК позволяют продвинуться мимо себя, а затем проводят противотанковые засады с фланга, прежде чем попытаться отступить. Поэтому их нужно было намеренно расчистить, прежде чем можно было выдвинуть вперед какую-либо броню. Имея в наличии только одну машину для преодоления препятствий, украинским подразделениям пришлось сделать паузу, чтобы закрепить свои успехи.

Взятие Новодаровки и Ровнополя заняло две недели, при этом необходимость обеспечения фланговых позиций была обязательным условием дальнейшего наступления. Таким образом, темп наступления в этот период составлял одно тактическое наступление за три дня боев, при этом каждое наступление перемещало линию контроля примерно на 700–1200 метров вперед. Разница в методах достижения различных успехов привела к совершенно противоположным результатам с точки зрения уровня затрат на достигнутые успехи. В то время как первое тактическое наступление на Новодаровку стоило техники двумя ротами, потери в ходе наступления на Ровнополь были небольшими. После этих первоначальных обменов и российские, и украинские силы адаптировали свои методы. Акцент украинских войск сместился на отход позиций с сохранением техники и личного состава.

II. Уроки русского языка и адаптация

Тактические действия вокруг Новодаровки и Ровнополя в значительной степени рассматривались российскими войсками как успехи, поскольку они нанесли достаточные потери техники на ранних этапах, чтобы уменьшить досягаемость украинских маневренных подразделений, предполагая постоянный уровень потерь в глубине оборонительных позиций России. При этом потери русских в артиллерии и танках были высокими, причем первое больше беспокоило российское командование. Потери российских войск, хотя и были приемлемыми для 58-й общевойсковой армии по уровню истощения, тем не менее были непосильными в условиях затяжного наступления без подвоза подкреплений. Короче говоря, Россия добилась тактического успеха в предотвращении прорыва и могла бы добиться оперативного успеха, если бы продолжала наносить противнику сопоставимые потери в технике. Однако сокращение личного состава, если оно будет продолжаться до осени, создаст риск оперативного поражения, а потеря артиллерийских систем грозит сокращением возможностей по истощению украинских войск. Учитывая эту динамику, в российские оборонительные операции было внесено несколько изменений.

Первая адаптация заключалась в увеличении глубины минных полей. Перед наступлением российские минные поля были доктринально установлены глубиной 120 метров. После первых столкновений было отмечено, что мины такой глубины можно пробить с помощью MICLIC и UR-77 на глубину, достаточную для того, чтобы пехота могла проникнуть на российские оборонительные позиции. Таким образом, цель заключалась в том, чтобы увеличить глубину минных полей до 500 метров, что значительно превышает возможности быстрого прорыва. Это имело ряд второстепенных последствий. Во-первых, российские логистические системы были организованы таким образом, чтобы оснастить бригады достаточным количеством мин в соответствии с доктринальными шаблонами. Увеличенная глубина полей означает, что у российских войск недостаточно мин, чтобы последовательно противостоять этой закладке с плотностью мин, соответствующей доктрине. Результатом стали импровизации взрывных устройств, расширение номенклатуры сдаваемых мин и уменьшение регулярности минных полей. Другие распространенные меры включали установку двух противотанковых мин вместе – одна поверх другой – для компенсации уменьшенной плотности за счет обеспечения обездвиживания транспортных средств одиночными минными ударами, даже если транспортные средства оснащены бульдозерными отвалами. До этого танк, оснащенный бульдозерным отвалом, нередко выдерживал три попадания мины, прежде чем был обездвижен четвертым. Хотя согласованность минных полей сейчас уменьшилась, это значительно усложнило украинское планирование и разведку минных полей.

Российские войска также пришли к выводу, что практика ведения заранее зарегистрированного огня для поражения своих позиций в случае их потери неэффективна и опасна, когда противник имеет артиллерийское преимущество с точки зрения обнаружения, дальности и точности контрбатарейной борьбы. Проблемы этого метода включают в себя обнаружение дружественных орудий, снижение эффективности из-за склонности украинцев как можно скорее отойти с боевых позиций и зависимость от средств связи. Для решения этих проблем русские прибегли к подготовке своих боевых позиций к уничтожению резервов. Часто это делается с помощью импровизированных зарядов. План состоит в том, чтобы взорвать первую линию, как только украинские войска выйдут на боевые позиции, а российские войска отойдут через тыл окопов. По мнению россиян, это более оперативно и эффективно, чем применение артиллерийского огня, и представляет угрозу самым смелым и боеспособным десантным подразделениям украинских формирований, сдерживая атаки на огневые посты.

Если возросшая сложность и протяженность минных полей накладывает ограничения на темп противника, а резервный подрыв боевых позиций сдерживает быструю очистку позиций, то такое закрепление противника требует, чтобы русские имели средства для нанесения ущерба наступающим войскам. Артиллерия остается основным методом, но из-за меньшего количества орудий и необходимости их защиты больший упор теперь делается на другие средства. Одним из основных методов, принятых ВС РФ является размещение групп ПТРК на флангах их позиций, при этом приоритет отдается более подготовленным и мотивированным войскам для проведения противотанковых засад. Несмотря на то, что личный состав, способный и желающий сражаться таким образом, ограничен, недостатка в российских ПТРК, судя по всему, нет, причем украинские военные отмечают, что эти группы хорошо оснащены недавно произведенными боеприпасами. Эти войска также имеют приоритетное значение для ведения огня противостоящей авиации.

Использование ударной авиации представляло собой постоянную проблему для украинских сил на протяжении всего контрнаступления. Наибольшую угрозу представляют Ка-52 «Аллигаторы», стреляющие ПТУР «Вихрь» и «Атака». Однако русские также начали устанавливать «Атаку» на Ми-35М, которые также наносят удары по площади с использованием залпов поднятых ракет С-8. Удары авиации наносятся с глубины примерно 8–10 километров от цели. Украинские военные отмечают, что о присутствии ударной авиации часто свидетельствует устранение помех GPS среди российских формирований, что отражает необходимость точной навигации для координации ударов, учитывая, что обе армии используют многие из одних и тех же платформ. Российские вертолетные группы также часто используют в оборонительных целях вертолеты с оборудованием РЭБ, оснащенные блоками наведения, предназначенными для радиолокационного наведения. Русским приходится держать вертолеты относительно близко к линии фронта, что делает их передовые пункты вооружения, дозаправки и другую инфраструктуру уязвимыми. Тем не менее, нехватка украинской тактической ПВО, малая высота, поддерживаемая этими средствами, и ограниченный период времени, в течение которого они находятся в режиме зависания для оказания воздействия, – все это затрудняет противодействие ударной авиации.

Российские военные также решили тактически использовать возможности, когда украинские силы увязли в агрессивных фланговых атаках бронетехникой с целью вывести из строя украинские системы. Стоит отметить, что Россия часто теряет танки, использованные для этих контратак, но они наносят непропорциональный ущерб, поскольку мины ограничивают способность украинской техники маневрировать или реагировать. Эта готовность контратаковать и решение защищать нападающих подчеркивают, что подготовка российских танкистов и других специалистов продолжает функционировать, формируя новые экипажи с некоторой тактической компетентностью по сравнению с проблемами коллективного обучения, которое затрудняет российскую пехоту.

Существуют также области адаптации, которые отражают значительное улучшение практики и не являются специфичными для текущего контекста. Одной из областей, в которой Россия будет продолжать адаптироваться, а также улучшать ее, является РЭБ. Российская система РЭБ является основной сферой инвестиций, и российские операторы РЭБ, как правило, технически компетентны. Тем не менее, российские платформы РЭБ в основном представляют собой модернизированные версии советского оборудования, в которых исполнительные механизмы каждого типа размещаются на одной большой платформе, причем группы платформ обеспечивают широкий спектр эффектов РЭБ. Уязвимость этого подхода была признана ВС РФ, учитывая нацеленность на конкретные источники выбросов. В первую очередь это привело к гораздо более тонкому использованию крупных платформ, таких как «Житель Р330-Ж». Это также привело к предпочтению установки антенн на легких платформах или демонтажу и размещению антенн, которые можно разместить для прикрытия тактических позиций. Таким образом, передача воздействия через антенну может осуществляться комплексами РЭБ, не привязанными к излучающей сигнатуре. Потеря антенны, когда они подвергаются нападению, — это цена, которую, по мнению российских военных, они могут понести. Это переходный период, и поэтому не существует единообразного подхода. Тем не менее, предпочтение использовать такие системы, как «Поле-21», и относиться к ним как к одноразовым системам, чтобы обеспечить широкую защиту от ударов БПЛА, отражает изменение мышления и то, как российская отрасль РЭБ извлекает уроки из конфликта.

Еще одна интересная область концептуальных инноваций, начавшаяся еще до наступления Украины, но ускоренная сегодняшней динамикой, – это переход к российской огневой доктрине. На основании статистических данных, собранных во время Второй мировой войны, российская артиллерия установила уровни огня, которые, по оценкам, обеспечивали определенный эффект по определенным целям. Например, для подавления боевой позиции взвода, по оценкам, необходимо было 720 выстрелов. Это основа, на которой действовали российские пожары на первых этапах вторжения в Украину. Сейчас россияне считают этот подход нежизнеспособным. Во-первых, у российских сил нет боеприпасов, чтобы выдержать такой объем огня. Во-вторых, логистика, обеспечивающая такой объем огня, слишком уязвима для обнаружения и высокоточного удара на большом расстоянии. В-третьих, потеря контрбатарейной РЛС и износ стволов привели к снижению эффективности такого массового подхода к ведению огня.

Общий вывод о том, что российская огневая доктрина нежизнеспособна, привел к удвоению внимания к концепции Разведывательно-огневого комплекса (РОК), в которой эффект имеет приоритет над объемом. В то время как производство ряда российских боеприпасов стало ограниченным, приоритетом было производство 152-мм снарядов с лазерным наведением «Краснополь», причем новые снаряды широко доступны по всему фронту. Также увеличилось использование БПЛА для обеспечения наводки для "Краснополь". Ланцет также широко использовался вместе с БПЛА FPV для нанесения ударов по передовым подразделениям украинских подразделений. При использовании в комплексах с БПЛА ISR эти эффекты обеспечивают точность.

Российские военные, конечно, продолжают в значительной степени полагаться на РСЗО, 120-мм минометы и другие неточные системы, в то время как срезание углов в производстве боеприпасов становится очевидным. Тем не менее, тенденция, похоже, направлена на максимальное повышение точности и сокращение количества выстрелов, необходимых для достижения желаемого результата, вместо того, чтобы прибегать к насыщающему огню. Это тревожная тенденция, поскольку со временем она, вероятно, значительно улучшит российскую артиллерию. Вызывает беспокойство рост сложности, разнообразия и плотности российских БПЛА. Улучшение как эффективности боеголовки, так и экономичности ее конструкции между «Ланцет-3» и «Ланцет-3М» демонстрирует, как русские активно совершенствуют свое боевое оборудование. Также заслуживают внимания модификации барражирующих боеприпасов для снижения шума на «Шахеде-136» и улучшения навигации. Здесь очевидно, что ВСРФ активно учатся у украинских сил и тем самым уменьшают степень некоторых украинских преимуществ.

Ведение эффективных боевых действий зависит от связи. И здесь российская армия добилась важного прогресса. В начале полномасштабного вторжения российские войска сильно зависели от изготовленных на заказ военных радиостанций. В борьбе за оборудование в конце прошлого года был задействован широкий спектр гражданских систем. Однако концептуально россияне теперь, похоже, пошли дальше, все больше полагаясь на военные сети передачи данных, а также на сервисы на базе приложений для кодирования и доступа к данным. В результате такая система, как «Стрелец», может обеспечить 3G-соединение для нескольких устройств, работающих с приложениями, интуитивно понятными для гражданских пользователей. Такое разделение каналов связи и услуг только зарождается, и безопасность и надежность тестируемых систем должны подвергаться сомнению. Тем не менее, снижение нагрузки на обучение, связанное с этим подходом, и уже достигнутые улучшения в управлении огнем означают, что ВС РФ, вероятно, будут продолжать двигаться в этом направлении и все больше систематизировать свою коммуникационную архитектуру вокруг этих методов.

(с) Джек Уайтинг и Ник Рейнольдс

PS. Далее еще был пространный блок про проблемы ВСУ и что НАТО должно делать, чтобы устранить структурные недостатки и проблемы перед кампанией 2024 года.

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