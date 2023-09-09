Мнение: Нужно ли в России пахать как вол, можно ли разбогатеть без удачи и почему зарплаты растут

1. К вопросу о том, надо ли в России много и тяжело работать, чтобы хоть как-то прожить. Блогер Mar Mar пишет в комментариях на Дзен (ссылка):



Люди склонны видеть мир не совсем реальным, а немножко воображаемым.

Недавно беседовала с одним молодым человеком, который жаловался, что ему приходится буквально пахать как вол, чтобы тупо прокормиться. Я заметила, что в современном мире, чтобы скромно и сносно жить, можно в принципе особо не работать: если есть свое жильё (а какое-нибудь скромное жилье в России есть у всех, кроме, может быть, сирот в очередях), можно подрабатывать несколько часов в неделю несложным делом в своё удовольствие (тут кто что умеет, хоть брюки подшивать, хоть обои клеить), зарабатывать прожиточный минимум и этого уже хватит на еду. Одежды нынче навалом бесплатной (мешками отдают шопоголики на Авито или в гуманитарных миссиях, в церквях), всякой еды осенью тоже можно бесплатно набрать (яблоки, пресловутые кабачки), даже бытовую технику, старенькую и простенькую, можно взять за 2-3 тысячи или даром. Отдыхать можно на речке. Склонные к дауншифтингу люди вполне себе недурно устраиваются, мы не в средневековье.

Поэтому, говорю, если вы пашете как вол и вам хватает только на еду, вы что-то делаете не так.

Тут же оказалось, что под “еле выживанием” молодой человек имеет в виду жизнь среднего класса, с квартирой 100 кв. м. в новостройке, отдыхом хотя бы раз в год хоть на захудалом Кипре, приличной машиной, ну и чтоб бутерброд не только с маслом, но и с красной рыбкой, а одежда модная из новой коллекции.

И вот казалось бы, молодой человек мог бы взглянуть на свою жизнь под другим углом – или “какой я молодец, как мощны мои лапищи!” и продолжать ударно трудиться, получая удовлетворение от материальных благ, которые он так ценит; или же разочароваться во всем этом потреблении и правда начать скромно жить, зато видеть семью, проводить вместе много времени и т.д.

Но по факту пашет он как средний класс, а жизнь свою видит как тот перебивающийся товарищ.

С тех пор людей, которые пашут как волы и еле зарабатывают на краюшку хлеба, я не слушаю.

Добавлю от себя, что всё же своё жильё есть не у всех. Вместе с тем обзавестись своим жильём в России довольно просто… если, конечно, не целиться в стометровую трёшку в новостройке в центре Москвы.

2. В Школе Капитализма я рассказываю про связь удачи и личного обогащения. Суть статьи кратко: нет, удача вам не понадобится, это миф. Цитирую из начала статьи (ссылка):



Писатели и блогеры плохо разбираются в природе денег, поэтому они склонны приписывать серьёзный капиталистический успех чему-нибудь романтическому — слепой удаче, отчаянной смелости или безудержному воровству. Причин на то три.



Во-первых, слабое знание комбинаторики, лишнего предмета для людей пера. У писателей нет привычки трезво препарировать шансы, поэтому госпожа Фортуна кажется им загадочнее и сильнее, чем она на самом деле есть. Неудивительно, кстати, что многие классики испытывали болезненную страсть к игорному столу — куда как легче подцепить лудоманию, если ты не знаешь на входе в казино, с какой высокой долей вероятности проиграешься в пух и прах.



Вторая причина, по которой блогеры с писателями переоценивают влияние удачи, заключается в особенности их ремесла. Если хорошему сварщику для успеха достаточно получить корочки НАКС, а для получения корочек — терпеливо освоить на достойном уровне искусство сварки, то ютуберу просто делать отличные ролики категорически недостаточно. Чтобы безвестный ютубер стал звездой без внешних вливаний, исключительно за счёт своего мастерства, удача ему совершенно необходима.



Наконец, блогеры с писателями должны нравиться публике, поэтому они невольно скатываются в популизм, произносят неверные, но льстящие народу вещи. Примерно так: «вон те неприятные люди в кружевных жабо, которым ты завидуешь, ничем не лучше тебя, даже хуже. Им просто повезло».



Поэтому, когда мне прислали ссылку на перевод видео популярного блогера (14 млн подписчиков), который объяснял, что слепая удача — чуть ли не единственный значимый фактор успеха, я совершенно не удивился…

3. Пока отдельные несознательные граждане жалуются на невозможность нормально заработать, зарплаты в России продолжают расти, особенно в обрабатывающей промышленности. Спрос на рабочие руки сейчас колоссальный (ссылка 1, ссылка 2):

В целом в сентябре 2023 года количество вакансий на российском рынке труда увеличилось в 2,4 раза в сравнении с тем же периодом 2022-го. Уровень предлагаемых ежемесячных зарплат на начало осени вырос на 40 процентов в годовом выражении и достиг отметки 60 079 рублей… <…>

В первом полугодии 2023 года в России резко вырос спрос на рабочую силу. Проблему с наймом персонала испытывают почти 80 процентов компаний. Об этом говорится в докладе Центробанка (ЦБ) «Региональная экономика: комментарии ГУ».

На нехватку сотрудников пожаловались 60 процентов предприятий, причем чаще всего речь идет о квалифицированных специалистах. Cитуация названа главной причиной роста зарплат — три четверти компаний пытаются удержать или привлечь новых сотрудников за счет большего дохода.

На отдельных предприятиях оплату труда повысили на 20-27 процентов. Около 30 процентов компаний намерены дополнительно повысить расходы на зарплаты к концу года. <…>

Загрузка рабочей силы в промышленности достигла максимума за всю историю наблюдений. Как сообщают респонденты, на рекорд повлияли государственный заказ и попытки импортозамещения, связанные уходом из страны иностранных компаний.

Одной из главных сложностей в компаниях называют несоответствие квалификации и зарплатных ожиданий соискателей. Предприятиям приходится удовлетворять запросы, так как нарастить численность рабочей силы не получается. По оценкам ЦБ, хуже всего ситуация обстоит в обрабатывающих производствах, например, в машиностроении и химической промышленности.

При этом регулятор отмечает переток кадров между отраслями. В обрабатывающую промышленность и строительство приходят работники из сферы торговли, услуг и сельского хозяйства. Сформировать такую тенденцию позволил именно рост зарплат, обеспеченный за счет увеличения числа заказов.

Напомню, Россия находится на четвёртом месте в мире по объёму промышленного производства (на третьем месте Индия, на пятом — Япония). Уход иностранцев и санкции стали для нашей промышленности отличным стимулом для роста.