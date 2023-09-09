 

Лидеров Бельгии и Франции вызвали на допрос за отказ передавать ФНС России налоговую информацию

09.09.2023, 19:33, Разное
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Руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров направил повестки президенту Франции Эмманюэлю Макрону и премьер-министру Бельгии Александру де Кро с требованием незамедлительно явиться в московское управление ФНС для дачи объяснений об отказе их стран передавать ведомству финансовую информацию.

Если западноевропейские лидеры не выполнят законное требования главного налоговика России, то они будут доставлены принудительно сотрудниками столичной полиции.

– Брюссель и Париж нарушили взятые на себя обязательства и отказались передавать сведения о движении капитала. Если главы Франции и Бельгии не дадут внятных объяснений, то они ответят по закону, – сообщили в пресс-службе ФНС.

По информации «Ведомостей», в ближайшее время против Макрона и де Кро может быть возбуждено уголовное дело по статье 198 УК РФ – уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Согласно действующему законодательству, если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до 6 лет тюремного заключения, однако им также грозят обвинения в обустройстве фашистских («демократических») режимов и действиях, противоречащих основным принципам внешней политики Российской Федерации.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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