Мнение: Летающие задницы, гендерно-нейтральная форма и шлаковые дома

1. О чудесах западного военпрома. Британские учёные по заказу армии США разработали гибридные дирижабли, прозванные «летающие задницами». Американцы от этой сомнительной разработки быстро отказались, но её удалось продать испанцам (ссылка):



Испанская авиакомпания Air Nostrum Group планирует к 2026 году запустить туристические гелиевые дирижабли Airlander 10 вместимостью до 100 пассажиров. Первоначально эти дирижабли создавались для сбора разведданных в Афганистане, но в феврале 2013 года армия США отказалась от этого проекта из-за его высокой стоимости, и позже британская компания-разработчик перепроектировала дирижабль для пассажирских перевозок. Обновленная гражданская версия была представлена общественности в 2016 году.

Вроде бы, все хорошо — дирижабли экологичные, вмещают большое количество пассажиров, да и в воздухе могут находиться до 5 суток. Однако в дизайне есть один нюанс — очень необычная форма: два огромных гелиевых аэростата, между которыми размещается гондола. Фотографии дирижабля мгновенно завирусились в соцсетях и стали источником для создания мемов, например, с Ким Кардашьян. Ну, а пользователи окрестили дирижабль “летающей задницей” (The Flying Bum).

Полагаю, у дирижаблей есть масса ниш в современном мире. Более того, как раз Россия имеет тут отличный потенциал. Большая часть нашей огромной территории расположена вдали от океанских берегов, а речные маршруты для круизных лайнеров не так удобны. Напротив, круизный дирижабль мог быть выбирать лучшие маршруты — из Петербурга в Казань, потом в Тобольск, оттуда на Байкал, потом на юг, в Монголию и Китай… Кстати, с высоты птичьего полёта всё выглядит гораздо красивее — это дирижаблям дополнительный плюс.

Но круизный дирижабль, конечно, должна быть не маленькой «летающей задницей», а нормального размера аппаратом, хотя бы на пару тысяч туристов, со всем необходимым на борту. Все нужные технологии в 2023 уже есть — осталось только подождать, когда какой-нибудь энтузиаст развернёт первый коммерческий проект.

2. Ещё одна британская инновация (ссылка):

В британских школах теперь и название формы решили сделать «гендерно нейтральным»: слова «мальчик» и «девочка» меняют на «униформа A» и «униформа B».

Изменения в официальных руководствах касаются начальных, средних, а также частных учебных заведений, пишет The Times.

Некоторые школы также ввели третий вариант — «униформа C», но что это значит, не уточняется.

Издание отмечает, что благодаря нововведениям дети смогут носить одежду, которая якобы лучше «отражает их гендерную самоидентификацию».

Что ж, после введения терминов «родитель #1» и «родитель #2» вместо «папа» и «мама» чего-то подобного следовало ожидать. На очереди, судя по всему, «велосипед А» и «велосипед Б», туалеты «A», «B», «С» и многое другое, до чего попытаются дотянуться западные радужные активисты.

Впрочем, как это обычно и бывает в нашем грешном мире, на шаг вперёд архитектуру не продумали. Кому выдать букву «А», а кому «B», кто главнее? Понятно, что американская повесточка классифицирует мужчин как людей второго сорта, так что мальчикам надо выдать «В», девочкам — «А». Но если так, что делать с зарезервированной для первертов буквой «С»? Они-то согласно повесточке важнее здоровых школьников!

Избежать проблем можно было бы очень просто: мальчикам выдать синюю форму, девочкам — зелёную, или наоборот. У цветов общепринятой иерархии нет, а если нет иерархии, то и поводов для обиды у угнетённых тоже меньше.

3. Российских инноваторов западная повестка тоже беспокоит — если пропаганда ЛГБТ в России частично запрещена, то пропаганда глобального потепления полностью легальна и даже модна…

Свежая новость: у нас планируют строить дома и дороги из отходов угольной отрасли (ссылка). В принципе, идея отличная — «в большом хозяйстве любая дрянь сгодится». Но авторы идеи утверждают, что технология будет полезна для окружающей среды, а слова «защита окружающей среды» заставляют меня в последние годы сразу что-нибудь нехорошее подозревать.



На федеральных, региональных и местных стройках дорог и домов в России рабочие могут начать использовать золу и шлаки — применение угольных отходов позволит властям сэкономить 113 миллиардов рублей к 2035 году. Об этом сообщают «Известия».

С соответствующим предложением выступила комиссия по энергетике Госсовета, инициативу поддержали Минэнерго и Минстрой. Финальную версию документа планируется направить на рассмотрение в правительство до конца месяца, уточнил источник газеты.

По данным властей, использование золошлаковых отходов (ЗШО) в качестве компонента бетонной смеси снижает стоимость стройматериалов на 10-20 процентов. Помимо значительной экономии первичного сырья и ресурсов, золошлаки снижают негативное воздействие на окружающую среду, отметили в Минприроды.