 

Маск объяснил ограничения на использование Starlink Киевом желанием помочь людям

09.09.2023, 15:05, Разное
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Владелец социальной сети X Илон Маск объявил о введении ограничений на использование спутниковой связи Starlink для проведения атак на Россию. Он подчеркнул, что его цель – помочь людям, а не участвовать в военных конфликтах.

Маск также отметил, что украинский конфликт выявил низкие темпы производства оружия в Соединенных Штатах. Он подчеркнул, что исход любого конфликта зависит от количества боевых единиц, умноженного на соотношение потерь.

Кроме того Маск обнародовал переписку с главой Минцифры Украины относительно Starlink без ее согласия.


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