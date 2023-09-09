Маск объяснил ограничения на использование Starlink Киевом желанием помочь людям

Владелец социальной сети X Илон Маск объявил о введении ограничений на использование спутниковой связи Starlink для проведения атак на Россию. Он подчеркнул, что его цель – помочь людям, а не участвовать в военных конфликтах.

Маск также отметил, что украинский конфликт выявил низкие темпы производства оружия в Соединенных Штатах. Он подчеркнул, что исход любого конфликта зависит от количества боевых единиц, умноженного на соотношение потерь.

Кроме того Маск обнародовал переписку с главой Минцифры Украины относительно Starlink без ее согласия.