 

Премьер-министр Армении готов на переговоры для снижения напряженности на границе

09.09.2023, 15:05, Разное
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил готовность провести срочные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым с целью деэскалации ситуации на границе. Эту информацию предоставила пресс-служба армянского правительства.

Пашинян также уведомил о своей готовности к переговорам президента Франции Эмманюэля Макрона в ходе телефонного разговора. Они обсудили вопросы, связанные с углублением гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе, вызванного незаконным блокированием Лачинского коридора, а также обрали внимание на усиление напряженности на границе между Арменией и Азербайджаном.

Согласно сообщению пресс-службы армянского правительства, “Пашинян выразил готовность провести срочные обсуждения с президентом Азербайджана с целью снижения напряженности”.

Премьер-министр также подтвердил свою преданность дипломатическому пути в решении всех вопросов. Ранее, в середине июля, Министерство иностранных дел РФ объявило о готовности организовать встречу глав МИД РФ, Армении и Азербайджана.


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