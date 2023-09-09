Премьер-министр Армении готов на переговоры для снижения напряженности на границе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил готовность провести срочные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым с целью деэскалации ситуации на границе. Эту информацию предоставила пресс-служба армянского правительства.

Пашинян также уведомил о своей готовности к переговорам президента Франции Эмманюэля Макрона в ходе телефонного разговора. Они обсудили вопросы, связанные с углублением гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе, вызванного незаконным блокированием Лачинского коридора, а также обрали внимание на усиление напряженности на границе между Арменией и Азербайджаном.

Согласно сообщению пресс-службы армянского правительства, “Пашинян выразил готовность провести срочные обсуждения с президентом Азербайджана с целью снижения напряженности”.

Премьер-министр также подтвердил свою преданность дипломатическому пути в решении всех вопросов. Ранее, в середине июля, Министерство иностранных дел РФ объявило о готовности организовать встречу глав МИД РФ, Армении и Азербайджана.