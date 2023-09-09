В Сколково представили мясорубку, проворачивающую фарш назад

В научном центре «Сколково» доктор технических наук Яков Тернавский сообщил об уникальной разработке российских инженеров, которая поможет существенно улучшить быт граждан.

Речь идёт об уникальной мясорубке, позволяющей не только перемалывать куски мясных изделий в фарш, но и наоборот проворачивать фарш в исходное состояние. Вторая опция стала возможной благодаря технологии искусственного интеллекта – приспособление запоминает форму предметов, подвергнутых измельчению.

«И это только базовая комплектация. Мы уже начали работу над мясорубкой, позволяющей преобразовать фарш не только в охлаждённый полуфабрикат, но и в живое существо, из которого он был сделан – корову, курицу, свинью или собаку», – рассказал Тернавский.

Для того чтобы воспользоваться новыми возможностями, необходимо всего лишь с помощью тумблера переключить мясорубку в реверсивный режим.

Уже в течение ближайших трёх лет учёные «Сколково» планируют представить мясорубку в натуральном виде. Пока что премьерная презентация уникального изобретения проходила в режиме компьютерной графики.

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