По книге «Ветхого завета» опять конец приходит свету

Опять сторонники теории заговора предрекают, что «миру приходит конец». А все потому, что на это указывают три основных признака. Нет-нет, не марксизма, как скорее всего пришло в голову читателям старшего поколения, а изрядно подзабытого всеми «Ветхого завета».

Три библейских события заставили теоретиков заговора задуматься, близок ли конец света, а некоторые даже полагают, что триада необычных событий может сигнализировать, что он во-во грядет. Нашлись даже такие интернет-пользователи, кои считают, что эти три события могут быть знаком для человечества. Дескать, ждите пришествия Мессии!

Началось все, как водится, в Израиле:

Там «впервые за 2000 лет» отмечено рождение «рыжей телицы» — животного, которое связано с «концом времен» в христианстве и иудаизме.

Пресловутая «рыжая телица», то бишь корова, родилась в 2018 году, что вызвало опасения, что наши дни могут быть сочтены. О сем событии было объявлено на YouTube Институтом Темпл.

Сообщалось, что теленок и ее мать будут «тщательному обследованы», чтобы определить, «отсутствие пятен» на корове. После проверок эксперты-раввины подтвердили, что это существо — «жизнеспособный кандидат», чтобы считаться «библейской рыжей телицей».

Кроме того, после объявления о рождении теленка, появилось заявление, что рыбы и растения заполнили провалы в Мертвом море, несмотря на его соленую и негостеприимную среду.

Этот странный водоем считался необитаемым из-за 37-процентного содержания соли. Вода в нем в 10 раз солоней, чем в океане, что делает ее довольно неприветливой для морских обитателей.

Рыбу заметил в Мертвом море фотожурналист Ноам Бедин, заявивший:

«[Море] какое угодно, только не мертвое. В самой низкой точке на земле вы видите, как пророчество сбывается».

Иезекииль, священник и пророк из Ветхого Завета, когда-то предвидел, что оживет Мертвое море. Его пророчество о конце времен гласит:

«Рыбы будет весьма великое множество».

Триада странных событий завершилась, когда, к изумлению молящихся у Стены Плача верующих, из нее выползла змея.

В конце сообщения о серии необычных встреч, Times of Israel сообщила, что несколько лет назад из Стены Плача выползла змея, напугав людей во время молитвы. На видеозаписи, опубликованной Фондом наследия Западной стены, видно, как большая рептилия вылезла из норы в святом месте и отпугнула голубя. Интернет-сыщики утверждают, что такое взаимодействие показывает, что мы живем в «опасные времена».

Правда, нынче на Земле столько реальных катаклизмов, заставляющих задуматься о конце света, что древние предсказания мало кого пугают — разве что очередных конспирологов.

Источник информации и фото: dailystar.co.uk

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