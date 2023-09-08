 

Терапевт Андреева назвала продукты, которые помогают бороться с воспалениями

08.09.2023, 20:25, Разное
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Воспаление в организме может привести к хроническим заболеваниям и нанести непоправимый ущерб здоровью. Однако правильное питание может сделать человека более устойчивыми к этой угрозе. Врач-терапевт Ирина Андреева подсказывает, какие продукты могут помочь бороться с воспалениями.

Зеленые овощи, такие как шпинат, мангольд и различные виды капусты, предоставляют организму витамины, минералы и антиоксиданты, необходимые для сдерживания воспалительных процессов. Ягоды, особенно интенсивно окрашенные, являются настоящими суперпродуктами. Например, черника богата антиоксидантами и способствует защите от патогенных воспалений.

Цитрусовые фрукты – настоящие витаминные бомбы, которые не только поднимают иммунитет, но и предотвращают воспалительные заболевания. Фасоль, чечевица и горох содержат клетчатку, способствующую снижению воспаления.

Оливковое масло холодного отжима, идеально подходящее как для салатов, так и для приправления готовых блюд, не только богато антиоксидантами, но и способствует замедлению воспалительных процессов, благодаря торможению работы ферментов, усугубляющих воспаление.

Жирные кислоты омега-3, содержащиеся в рыбе, снижают уровень воспаления и помогают предотвратить серьезные заболевания. Рекомендуется включать в рацион две-три порции рыбы в неделю.


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