 

VK: планируется адаптировать RuStore под ОС «Аврора» до конца 2023 года

08.09.2023, 19:15, Разное
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В VK объявили о намерении завершить адаптацию отечественного магазина приложений RuStore под российскую мобильную операционную систему (ОС) “Аврора” до конца текущего года, передает ТАСС.

Представители VK поделились информацией о намеченной адаптации RuStore для ОС “Аврора” и утверждают, что они рассчитывают завершить этот процесс до конца 2023 года. По их словам, работа в данном направлении уже активно ведется.

Ранее появилась информация о том, что Минцифры РФ стремится договориться с компаниями Samsung и Apple о предустановке RuStore на их устройствах.

Кроме того, 19 августа Министерство обороны РФ объявило о разработке отечественного смартфона, который предположительно будет конкурировать с iPhone.


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