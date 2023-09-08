VK: планируется адаптировать RuStore под ОС «Аврора» до конца 2023 года
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В VK объявили о намерении завершить адаптацию отечественного магазина приложений RuStore под российскую мобильную операционную систему (ОС) “Аврора” до конца текущего года, передает ТАСС.
Представители VK поделились информацией о намеченной адаптации RuStore для ОС “Аврора” и утверждают, что они рассчитывают завершить этот процесс до конца 2023 года. По их словам, работа в данном направлении уже активно ведется.
Ранее появилась информация о том, что Минцифры РФ стремится договориться с компаниями Samsung и Apple о предустановке RuStore на их устройствах.
Кроме того, 19 августа Министерство обороны РФ объявило о разработке отечественного смартфона, который предположительно будет конкурировать с iPhone.
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