С 2024 года цены на подержанные автомобили будет устанавливать государство

Начиная с 1 января 2024 года, продать бывший в эксплуатации автомобиль можно будет только через государственного оценщика – соответствующий пакет поправок в законодательство сегодня согласовало правительство. Оценщик будет устанавливать справедливую цену на транспортное средство, а также поможет составить все документы.

Согласно проекту поправок, за услуги оценщика покупателю и продавцу предстоит заплатить по 5% от суммы сделки (итого 10%). Также покупателю придётся оплатить налог на государственный контроль и защиту сделки, который варьируется в зависимости от типа транспорта – 10% для отечественных авто, до 20% для иномарок, до 50% для антикварных автомобилей.

Новшество позволит защитить обе стороны от несправедливых условий сделки, а также трудоустроить в качестве оценщиков тысячи выпускников транспортных профтехучилищ.

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