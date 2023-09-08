Мнение: Как защитить отечественных производителей электроники

Производители светодиодной техники предлагают влупить пошлину на импорт светодиодов в 400%. Более конкретно, речь идёт про ЖС-Груп, который является, как сказано на сайте, «крупнейшим российским производителем светодиодов с максимальной локализацией производства». Идею промышленники изложили на заседании подкомиссии Госсовета (ссылка).

Теоретически, идея очень здравая, так как именно так и надо защищать отечественную промышленность от недобросовестной конкуренции иностранцев, у которых товары лучше и дешевле. Вводим большие пошлины, отечественный производитель забирает российский рынок, потом постепенно снижаем пошлины до разумного уровня, когда конкуренция со стороны иностранцев уже приносит пользу, держа бизнес в тонусе, но ещё не делает производство внутри России убыточным.

Получится ли ввести нужного размера пошлину — большой вопрос. Препятствий к этому довольно много.

Во-первых, Китай — наш стратегический союзник, при этом в силу известных обстоятельств мы сейчас особенно сильно зависим от поставок от Китая. Введение пошлины в 400% на китайские светодиоды — недружественный жест. Не факт, что такой жест вписывается в русло развития двусторонних отношений.

Во-вторых, резко против любых пошлин будут популисты левого толка, которые хотят, чтобы отечественный бизнес одновременно и жёстко конкурировал с раскормленными иностранцами, и платил конские налоги в бюджет, и ещё непрерывно извинялся перед лицемерными паразитами в английских костюмах за то, что он частный, а не государственный. Скоро в России выборы, так что борцов за социальную справедливость, к сожалению, тоже придётся принимать в расчёт.

В-третьих, оживится партия банкротов, которая вот уже много лет требует включить на полную печатный станок, чтобы обесценить рубль и сжечь тем самым набранные некоторыми миллиардерами долги. У них будет такой заход: «не надо никаких пошлин, это убьёт экономику, давайте лучше напечатаем много денег и раздадим через наши банки отечественным производителям в виде бесплатных кредитов».

Наконец, мы с февраля 2022 выстраивали мощную и разветвлённую систему обхода санкций, чтобы экономика России могла свободно получать нужные ей импортные товары. Эту систему государство контролирует не вполне. Поэтому слишком высокая пошлина даст возможности для заработка контрабандистам: купил в Китае за 100 юаней, привёз тайком в Россию, продал тут за 300 юаней. Потребители светодиодов — изготовители светильников, например — будут покупать контрабанду с радостью, так как при пошлине в 400% та же партия обойдётся уже не в 300 юаней, а как минимум вдвое дороже.

Делать компьютерную систему учёта каждого светодиода, подобную тем, которые работают для алкоголя, обуви, леса и ювелирных изделий? Отличная поддержка бизнеса получится! Вот прямо вредительство высший сорт, хоть в учебники вставляй.

Хорошо, спросите вы, но как же можно тогда отечественного производителя светодиодов поддержать?

Полагаю, всё же пошлиной, так как раз сам производитель просит пошлину, наверное, он рассмотрел изнутри разные варианты, и пришёл к выводу, что именно пошлина ему поможет сильнее всего. Также производителю поможет слабый рубль, так как слабый рубль делает импорт дороже, то есть равнозначен существенной пошлине сразу на всё.

И, разумеется, надо поддерживать бизнес. Ослаблять бюрократический пресс, улучшать деловой климат. А главное, держать стабильные правила игры, чтобы у бизнеса вообще был интерес что-то делать в России вдолгую.

Напомню, в апреле 2022 депутаты воспользовались суматохой вокруг СВО и протащили закон по ограблению ювелиров. Все возражения бизнеса были отклонены, и с января 2023 государство планово начало ювелиров грабить — многие ювелиры уже закрыли свои предприятия и из бизнеса ушли. А вчера я прочёл, как один крупный чиновник регионального уровня высказался по этому поводу в духе «чего вы ноете, не все ведь закрылись — вот, работают некоторые, даже что-то там новое думают открыть».

Хорошо, логика понятна. Но если государство исходит именно из такой логики — отберём у бизнеса всю его прибыль, авось не сдохнет — так значит бизнес будет закладывать существенную страховку на риск.

В государстве, которое держит правила игры стабильными, можно запланировать рентабельность производства в 10% и просчитать всё на 20 лет вперёд. Банки с такими подсчётами согласятся, и спокойно нужное финансирование откроют. А вот в государстве, которое в любой момент готово изменить для отечественного бизнеса правила игры, надо планировать уже рентабельность как минимум в 20%. Где-то получишь сверхприбыль, где-то государство оставит тебя в дураках, то на то в итоге и выйдет.

Поэтому вывод очевиден: заводы строить не надо, надо таскать технику из Китая. Если дорогие депутаты примут закон, согласно которому со следующего года работать со светодиодами можно только в убыток, импортёр просто переключится со светодиодов на футболки, вот и всё. Владельцу завода придётся страдать — вот так просто перестроить завод на выпуск футболок он не сможет.