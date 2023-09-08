Рупор кремлевской пропаганды: Про никабы
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Относительно вопросов про ношения никабов в России,
то поскольку у нас общество светское и пока еще не средневековое, то такую архаику у нас разумеется поощрять не следует. Наоборот, подобное необходимо пресекать.
Для тех, кто считает, что это националистическая позиция напоминаю, что в сугубо интернационалистическом Советском Союзе никаких никабов не было и близко. Вопрос появился только когда у нас началась "заря свободы" и снова появились различные казалось бы уже отжившие свое у нас сорняки родом из Средневековья. Равняться же на Саудовскую Аравию или Талибан – ну такое…
Общество должно двигаться вперед, а не назад в своем развитии.
PS. Разумеется, только лишь никабами, сорняки архаики у нас в стране не исчерпываются.
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Источник: Colonel Cassad
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