 

Скандалы: Сын президента ЦАР устроил в России дебош с дракой

08.09.2023, 16:50, Разное
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«Эварист Туадера ударил мужчину, затем долго разговаривал по телефону и напал на Зарину — врача-терапевта, которая работает в ЦАР и сопровождала его в поездке»

Видеозапись была сделана, когда сын главы ЦАР пытался сбежать от сопровождающих его. В Россию он приехал на реабилитацию, и сильно не хотел ехать в Москву. До инцидента он пробыл в Кисловодске две недели. Программа реабилитация пришлась ему не по душе, а «большую часть времени проводил в увеселениях и приятной суете», сообщала ранее «База». Не желая уезжать в Москву, он смог сбежать от делегации и отправился на вокзал вместе с одной из сопровождающих, которая безуспешно пыталась его переубедить, за что Туадера-младший ее и ударил. В итоге пострадавшая не стала писать заявление в полицию.

На видео можно услышать, как пострадавшая говорит, что сын президента ЦАР выбил ей челюсть.

Успокоить буйного африканца удалось лишь полицейским, которые отправили его в Москву и передали сотрудникам посольства.

 

Оригинал материала: “Новые Известия”


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