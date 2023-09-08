Скандалы: Сын президента ЦАР устроил в России дебош с дракой

«Эварист Туадера ударил мужчину, затем долго разговаривал по телефону и напал на Зарину — врача-терапевта, которая работает в ЦАР и сопровождала его в поездке»

Видеозапись была сделана, когда сын главы ЦАР пытался сбежать от сопровождающих его. В Россию он приехал на реабилитацию, и сильно не хотел ехать в Москву. До инцидента он пробыл в Кисловодске две недели. Программа реабилитация пришлась ему не по душе, а «большую часть времени проводил в увеселениях и приятной суете», сообщала ранее «База». Не желая уезжать в Москву, он смог сбежать от делегации и отправился на вокзал вместе с одной из сопровождающих, которая безуспешно пыталась его переубедить, за что Туадера-младший ее и ударил. В итоге пострадавшая не стала писать заявление в полицию.

На видео можно услышать, как пострадавшая говорит, что сын президента ЦАР выбил ей челюсть.

Успокоить буйного африканца удалось лишь полицейским, которые отправили его в Москву и передали сотрудникам посольства.

Оригинал материала: “Новые Известия”