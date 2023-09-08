Baza: медикам госбольниц России стали запрещать пользоваться техникой Apple

В российских государственных больницах медики больше не могут пользоваться устройствами от американской компании Apple для рабочих коммуникаций. Эту информацию рассказал Telegram-канал Baza.

Согласно данным канала, ограничения внедрены в нескольких медицинских учреждениях Москвы и Санкт-Петербурга. Вместо этого работодатели рекомендуют медицинскому персоналу перейти на российские или китайские аналоги устройств. По словам источников из Baza, руководство медицинских учреждений не предоставляет дополнительную технику, и медики вынуждены самостоятельно приобретать ее.

Кроме запрета на использование продукции Apple в петербургском Центре имени Алмазова также запрещено включать GPS и Bluetooth, за исключением случаев с совместимыми медицинскими устройствами. Рабочие переписки в WhatsApp, Skype, Viber, Microsoft Teams и сервисах Google теперь также не допускаются в этом учреждении. Тем не менее, мессенджер Telegram остается одобренным для использования.

Ранее было объявлено, что сотрудникам всех организаций, входящих в структуру “Ростех”, запрещено использовать мобильные устройства Apple в рабочих коммуникациях.