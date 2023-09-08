Скандалы: От горючего к взрывоопасному

Сельхозпроизводители заговорили об угрозе продовольственной безопасности страны, а Минсельхоз – о катастрофе

В то время как внутренние цены на пшеницу, ячмень и кукурузу за полтора года упали на 20–50 процентов, стоимость горючего, которое приобретают фермерские хозяйства, всего за несколько месяцев выросла в среднем более чем на треть. Предпосылок для снижения цен на дизельное топливо в период уборочной кампании нет. Власти осознают проблему: Минэнерго создало штаб, Минсельхоз обещает принять меры. Но пока дальше заявлений дело не идёт. «Октагон» пообщался с представителями фермерского сообщества и топливного рынка.

Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) уже в конце августа начала бить тревогу и направила письмо в Правительство и Федеральную антимонопольную службу. В АККОР обращают внимание на то, что «во многих регионах идёт уборочная кампания, начинается сев озимых. В такое важное время стоимость дизельного топлива в среднем по стране увеличилась на 30–40 процентов – с 54 тысяч до 75 тысяч рублей за тонну».

Наиболее значительный рост цен наблюдается в Вологодской (плюс 56,8 процента), Ульяновской (плюс 47 процентов) и Белгородской (плюс 42 процента) областях. Сложная ситуация сложилась также в Крыму, Ставропольском и Краснодарском краях. Как рассказывает «Октагону» учредитель крестьянского фермерского хозяйства «Тёплый стан» (Ленинградский район Краснодарского края), председатель совета АККОР в Краснодарском крае, член общественного совета при Минсельхозе России Александр Шипулин, «в некоторых случаях цена доходит до 100 рублей за литр».

При этом самое неприятное, что на многих заправках дизтопливо просто исчезло.

– У нас рядом с хутором Восточный Ленинградского района есть небольшая частная заправка. Там пусто. Спрашиваем, в чём дело. Оказывается, нет поставок, – говорит собеседник.

По мнению аграриев, правила на рынке диктуют крупные вертикально интегрированные нефтяные компании. Им выгоден ажиотажный спрос, на фоне которого можно увеличивать цены.

– Спрос рождает предложение. Когда остатков из-за остановки нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) становится мало, под это дело они все увеличивают цену. Сейчас нас готовят к тому, что либо топлива совсем нет, либо покупайте по очень высокой цене. Мы уже получили новые коммерческие предложения, – сообщает руководитель Ассоциации фермеров Ульяновской области Сергей Черкасов.

Ранее свою обеспокоенность по поводу ситуации с дизельным топливом высказала Национальная ассоциация грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс». Кроме того, дальнобойщики решили обратиться к премьер-министру Михаилу Мишустину. Перевозчики сообщили об отсутствии дизтоплива в ряде регионов на сетевых заправках, в частности «Газпрома», «Газпром нефти», ЛУКОЙЛа и «Роснефти». Как следствие, по их словам, повышаются цены на независимых АЗС.

– Дефицит крупными компаниями создан искусственно, – убеждён Александр Шипулин. – Вообще вся эта ситуация создана искусственно. Это диверсия против политики президента и СВО, и это нас больше всего возмущает. Не исключено, что ситуация накаляется специально в преддверии выборов, потому что у населения закономерно возникает негативное отношение к власти. Политическая подоплёка тут очевидна.

Эксперты топливного рынка не столь категоричны.

По свидетельству руководителя аналитического центра Независимого топливного союза Григория Баженова, на сетевых заправках цены ниже, поэтому туда едут заправляться и выбирают все объёмы.

– Отсюда дефицит. Обеспечить бесперебойное предложение при таком интенсивном спросе не получается. Независимые же [АЗС] повышают цены, чтобы суметь справиться со спросом с учётом своих собственных мощностей хранения, – заявляет он.

Не стоит сбрасывать со счетов и инфраструктурный фактор, в частности сложности, которые испытывают Российские железные дороги в связи с увеличившимся грузопотоком.

– На сегодняшний день не решён вопрос с логистикой. За стол переговоров должны сесть не только регуляторы и нефтяники, но и представители РЖД. У многих нефтяных компаний есть свои цистерны, но локомотивы-то принадлежат РЖД, и здесь наблюдается дефицит. В итоге на затоваренных складах стоят вагоны, которые никто не может растащить, – объясняет руководитель проекта Tekface, эксперт межотраслевого экспертно-аналитического центра Союза нефтегазопромышленников России Ирина Кезик.

С её точки зрения, к решению проблемы должны быть привлечены и поставщики запчастей, необходимых для проведения профилактического ремонта на НПЗ:

– На заводы не приходят запчасти. Нуждающиеся в них предприятия военно-промышленного комплекса сегодня в приоритете. По этой причине остановки НПЗ в этом году оказались более продолжительными.

Между тем фермеры призывают задуматься о том, что и они когда-то были включены в число приоритетных для государства отраслей.

– Мы понимаем, что нефтяной сектор – это крупный налогоплательщик, но нельзя забывать и об аграриях, которые формируют продовольственную безопасность страны. Нам сейчас, когда хлеб ждёт уборки в поле, выкручивают руки, – говорит Сергей Черкасов.

По его мнению, государство обязано вмешаться в ситуацию и либо протянуть руку помощи топливным компаниям (если они действительно испытывают проблемы), либо рассмотреть возможные послабления для аграрного сектора. В частности, возможность отмены или снижения экспортной пошлины на зерно.

Благодаря этому шагу компании могли бы отправлять часть продукции за рубеж и получать выручку, которая как-то компенсировала бы убытки от подорожавшего горючего, а вслед за ним – и от минеральных удобрений.

С этим согласен его краснодарский коллега Александр Шипулин. Он подчёркивает, что рост цен на горюче-смазочные материалы стал детонатором для подорожания других критически важных для сельхозпроизводителей товаров – удобрений, техники и компонентов к ней. В некоторых регионах аммиачная селитра стала дороже более чем на 100 процентов.

– Ситуация очень серьёзная, и она чревата крупными негативными последствиями, если не будет изменений. Экспортные пошлины на выращенную нами продукцию не отменяются, хотя мы многократно ставили об этом вопрос. Это на протяжении одного-полутора лет снизило цены на основные наши культуры (пшеница, ячмень, кукуруза, подсолнечник) на 20–50 процентов. В это время идёт резкое и неожиданное подорожание расходных материалов.

Предел прочности, по словам фермеров, зависит от объёма запасов конкретных хозяйств, а по сути, от величины бизнеса.

Участники рынка не исключают банкротств и обращают внимание на то, что времени для принятия решений у власти почти не остаётся.

– Мелкие фермеры в районах, которые мы объезжаем, воют, негодуют. Некоторые из них – а они с таким трудом развивались всё это время – будут вынуждены закрываться. А я напомню, что фермер на селе несёт нагрузку по расчистке дорог, трудоустраивает людей. И зачастую он даёт жить не только своему селу, но и маленьким деревням и сёлам вокруг, – резюмирует Черкасов.

Власти проблему вроде бы осознают. Попытки решить её предпринимались ещё летом, когда Росстат зафиксировал невиданное явление: цены на нефтепродукты внутри страны начали расти быстрее инфляции. Тогда в качестве меры по стабилизации цен было предложено несколько решений. Из них было реализовано только одно – повышение обязательной доли продажи производимого топлива через биржу, и то всего на несколько процентных пунктов.

В настоящее время в СМИ просачиваются слухи о том, что Минэнерго, в котором создан специальный штаб, готово пойти на попятную и для мотивирования нефтяных гигантов вернуть им в полном объёме демпферные выплаты (компенсацию из бюджета, которую нефтяники получают в случае, если внутренние цены на нефтепродукты отстают от экспортных), сокращённые с сентября вдвое. Пока этому закономерно сопротивляется Минфин, главная задача которого – радеть о бюджете.

– Полагаю, что Минфин не пойдёт на возвращение прежних объёмов демпферных выплат – всё уже было просчитано. К тому же сокращение демпферных выплат в два раза, на мой взгляд, не является основополагающей причиной для роста цен на моторное топливо, – отмечает Ирина Кезик.

Григорий Баженов добавляет, что в стране традиционно наблюдается профицит предложения нефтепродуктов, однако на бирже предложение сильно отстаёт от спроса. Эксперт не исключает того, что ситуация создана нефтяниками как раз для возврата им полного демпфера:

– Нефтепродукты на бирже разбирают за час-полтора в первую сессию. Нормально купить объёмы сложно. То есть налицо явный недостаток предложения.

«Ситуация выглядит как чистой воды саботаж со стороны нефтяников. Таков, видимо, их ответ на урезание демпфера и его потенциальную отмену. При этом, судя по отчёту Минфина, за август они получили выплаты в размере 185,9 миллиарда рублей. Считать их недостаточными – это какой-то абсурд», — Григорий Баженов, руководитель аналитического центра Независимого топливного союза

Ещё одно решение, которое обсуждалось в начале августа, – поставить заслон на пути «серого» экспорта нефтепродуктов из России. Сегодня к нему, судя по заявлениям представителей Минэнерго, решили вернуться. Первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин заявил в среду в Госдуме, что «принято принципиальное решение, чтобы этот “серый” экспорт запретить». По его словам, уже готов проект указа, и сейчас он проходит «финальную оценку» в Правительстве и Администрации президента.

Таким образом, право экспорта получат только заводы. Однако насколько существенно эта мера отразится на ценах? Как считает Григорий Баженов, «обходные пути [для нелегальных схем экспорта] всё равно найдутся, будут встречаться пробоины». По его убеждению, сегодня стоило бы вернуться к вопросу более существенного повышения нормативов продажи нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. С 1 сентября они увеличены для бензина с 12 до 13 процентов, для дизтоплива – с 8,5 до 9,5 процента.

– Проделываемые шаги слишком скромные, а механизм распределения не соответствует тем реалиям, в которых работает рынок в целом. У нас сложился такой квазирыночный способ через биржу, потом идёт мелкий опт, а розница существует сама по себе. Всё это не может нормально работать, – замечает собеседник издания.

Как он полагает, норматив следовало бы увеличить как минимум вдвое, причём в такой экстремальной ситуации, как сейчас, сделать это можно одним днём, а в дальнейшем вводить сезонные нормативы. И нефтяные компании, заверяет эксперт, с этим справятся, хотя всё это время демонстрировали вполне объяснимое сопротивление.

– Биржа – это же компромисс, им она не нужна. Без неё они бы отпускали по тем ценам, которые у них есть в мелком опте. А здесь появляется индикация. Не получится злоупотреблять своим положением, – подводит итог Баженов.

Решения должны быть приняты регуляторами в ближайшее время. Сначала сообщалось о двух неделях, которые должны истечь 14 сентября, теперь – о «ближайших днях». Впрочем, «Грузавтотранс» уже получил ответ на свою просьбу ввести госрегулирование цен, и он был отрицательным. АККОР реакции на своё письмо пока не дождалась и готовится к новому собранию 14 сентября.

Признаком того, что аграрии услышаны, вероятно, должно было стать довольно эмоциональное заявление, которое в среду сделал министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев:

«У нас проблемы именно уже с наличием [топлива]. Мы сейчас остановим и уборочную и не отсеемся по озимым. Это будет катастрофа. <…> Может, вообще сейчас временно экспорт нефтепродуктов закрыть, пока мы не стабилизируем ситуацию на внутреннем рынке?»

Ну а пока регуляторы думают, аграрии то ли в шутку, то ли всерьёз просчитывают ход своих дальнейших действий.

– Мы ждём ответа от Мишустина, пока его нет. Получили заверение министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, согласно которому этот вопрос будет решаться в оперативном порядке. Как и когда, мы пока не знаем. Ждём. Но есть у наших фермеров и такое предложение: может, пора заводить комбайны и тракторы и ехать на заправочные станции ЛУКОЙЛа, «Роснефти» и «Газпром нефти»? Что из этого получится? Получится настоящий бардак. Но нас к этому принуждают, – заключает Александр Шипулин.

Анна Таволга

Оригинал материала: “Октагон”