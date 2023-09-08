 

Мишустин: В августе федеральный бюджет исполнен с профицитом в 230 млрд руб.

08.09.2023, 13:03, Разное
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На совещании, посвященном федеральному бюджету, премьер-министр Михаил Мишустин объявил о существенных достижениях. Ненефтегазовые доходы за август выросли на 56,5%, достигнув более 1,82 трлн рублей. Важно отметить, что нефтегазовые поступления также показали восстановление.

Согласно данным, расходы за август составили около 2,24 трлн рублей, что позволило бюджету завершить месяц с профицитом приблизительно 230 млрд рублей.

Михаил Мишустин подчеркнул, что эти показатели свидетельствуют о закреплении экономического роста, наблюдаемого в третьем квартале текущего года. Он также отметил, что, согласно оценкам Минэкономики, ВВП в июле вырос на 5% по сравнению с 2022 годом и почти на 1% по сравнению с двумя годами назад. За первые семь месяцев этого года ВВП увеличился более чем на 2%, по сравнению с таким же периодом 2022 года.

Премьер-министр выразил уверенность в выполнении федерального бюджета в текущем году с дефицитом на уровне первоначального прогноза, который составляет 2% ВВП. По его мнению, начиная с января 2023 года, дефицит будет снижен до уровня ниже 1,5% ВВП.


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