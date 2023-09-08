 

Интервью Евгении Беркович и Светланы Петрийчук в суде

08.09.2023, 11:10, Разное
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Их арест вновь продлили — до 4 ноября 2023 года.

Хамовнический районный суд Москвы продлил до 4 ноября арест режиссерки Жени Беркович и сценаристки Светланы Петрийчук, которых обвиняют в оправдании терроризма из-за пьесы «Финист Ясный Сокол». Посмотрите репортаж Василия Полонского из суда.

Беркович и Петрийчук задержали 5 мая. Единственным доказательством в их деле об оправдании терроризма стала экспертиза, проведенная религиоведом и создателем псевдонауки «деструктурология» Романом Силантьевым, который увидел в спектакле «Финист Ясный Сокол» радикальный исламизм, а также «пропаганду» радикального феминизма.

Премьера спектакля «Финист Ясный Сокол» прошла в конце 2020 года. В декабре 2022 года спектакль получил театральную премию «Золотая маска» в номинациях «Лучшая работа художника по костюмам» и «Лучшая работа драматурга».

Источник: Новая газета


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