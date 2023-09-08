Алексей Резников опубликовал первые фото с личного острова на Лазурном берегу

Экс-министр обороны Украины Алексей Резников поделился в соцсетях фотографиями своей жизни в замке Пьенца-де-Сантино, расположенном на принадлежащем ему острове в 25 километрах от побережья Ниццы.

Бывший чиновник заявил, что хорошо поработал и теперь нуждается в хорошем отдыхе.

Площадь острова, приобретённого Резниковым за наличные в начале 2023 года, составляет 51 квадратный километр. Помимо замка, на его территории расположены озеро, аквапарк, поле для гольфа, ипподром и небольшой аэродром для частных самолётов. Экс-министр показал украинский флаг, вывешенный им рядом со входом в гидромассажный комплекс, и заявил, что не перестанет поддерживать украинских военных даже несмотря на большое расстояние между ними и его новым домом.

– У министра обороны Украины работа тяжёлая, – прокомментировал ситуацию неназванный депутат Верховной рады Украины. – Поэтому оплачивается она очень достойно. К тому же, островок у Резникова вполне демократичный, а по меркам правительства – даже и скромный. Так что я не понимаю, чем недовольны журналисты. Могли бы сами купить себе по острову и перестать лить грязь на нашего коллегу.

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