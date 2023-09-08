Цена в 99 999 рублей на Мортал Комбат 1 в EGS удивила пользователей

В российской версии онлайн-магазина Epic Games Store (EGS) появилась страница предзаказа игры Mortal Kombat 1 с ценником в 99 999 рублей. Эту нетипичную цифру заметила команда портала VGTimes.

Текст на странице предзаказа сообщает: “Ранний доступ с 14 сентября. Оформите предпокупку, чтобы получить игрового персонажа Шан Цзуна и ранний доступ к Mortal Kombat 1”.

VGTimes выразили мнение, что указанная цена является результатом ошибки. Как минимум, она вызывает сомнения, поскольку издатель Mortal Kombat 1 не анонсировал выпуск новой части франшизы в России. “По всей видимости, это была лишь временная страница-заглушка”, – утверждают в VGTimes.

Mortal Kombat 1 обещает быть своеобразным перезапуском серии, с изменениями в сюжете, связанными с событиями Mortal Kombat 11. В частности, заметным изменением будет перевод бога грома Рейдена на роль Лю Канга в роли хранителя Земного мира.

Глобальный релиз Mortal Kombat 1 запланирован на 19 сентября 2023 года и ожидается на PlayStation 5, Xbox Series X и S, а также на ПК.