 

Мнение: Диккенс в Британии вечен

08.09.2023, 7:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Совершенно сногсшибательное видео, от которого я абсолютно ничего не ожидал! Ну, воткнул из чистого любопытства, причем ленивого. Про Шинейд О’Коннор я знал, конечно, и знал, что она недавно умерла; помнил, что какие-то ее песни мне нравились, но какие точно – не помнил.

И тут – как обухом по башке: вместо очередной Барби из картонного мира шоу-бизнеса – достоевская трагическая судьба, и, главное, сделал видео человек, которую эту Шинейд действительно любил и вложил в ролик всю душу. В итоге и меня проняло. Какая же несчастная и одновременно великая женщина, какая мощь, какая беззащитность! Моя, между прочим, практически ровесница. Ну и детство ее – блин, “Оливер Твист” отдыхает! И нам еще Диккенс казался мрачным, “давит слезу”, “трагические сцены жестокого периода раннего капиталистического накопления”. Но Диккенс писал в первой половине 19 века, а семья О’Коннор всё это выделывала во второй половине 20 века; как-то складывается впечатление, что не только в России история идет по кругу. Видимо, Диккенс все же описал коренную Британию – которая не кончается никогда, то есть – реальный ад на земле.

Очень ее жалко, бедную. Вот ведь ей досталось – никакому врагу не пожелаешь. А в ней ведь внутренней силы было – на все человечество. И все равно не хватило. Финал ролика смотреть вообще невозможно. Били ее, били… Дед бил – не разбил, бабка била – не разбила, мамка била, бульдозером давили, вся Америка выла и свистела – и разбили все-таки.

Мамка разбила.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.09 / Мнение: О ситуации на грани катастрофы… Но ведь только что «всё было хорошо»?

08.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Работа ССО ВС РФ в тылу противника

08.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Путин присвоил новые звания трем генералам

08.09 / Мнение: Подвиг Тараса

07.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Разбор работы ССО в тылу врага

07.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Молодая поросль

07.09 / Мировое соревнование по искусственному интеллекту с участием российских юных талантов

07.09 / В мире цифровых технологий главной угрозой для безопасности оказывается человек

07.09 / Правительству РФ поручено рассмотреть аспекты, связанные с разделением ответственности за разработку и применение технологий искусственного интеллекта и сложных нейросетей

07.09 / Мнение: Шехтман не виноват!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика