Мнение: Диккенс в Британии вечен

Совершенно сногсшибательное видео, от которого я абсолютно ничего не ожидал! Ну, воткнул из чистого любопытства, причем ленивого. Про Шинейд О’Коннор я знал, конечно, и знал, что она недавно умерла; помнил, что какие-то ее песни мне нравились, но какие точно – не помнил.

И тут – как обухом по башке: вместо очередной Барби из картонного мира шоу-бизнеса – достоевская трагическая судьба, и, главное, сделал видео человек, которую эту Шинейд действительно любил и вложил в ролик всю душу. В итоге и меня проняло. Какая же несчастная и одновременно великая женщина, какая мощь, какая беззащитность! Моя, между прочим, практически ровесница. Ну и детство ее – блин, “Оливер Твист” отдыхает! И нам еще Диккенс казался мрачным, “давит слезу”, “трагические сцены жестокого периода раннего капиталистического накопления”. Но Диккенс писал в первой половине 19 века, а семья О’Коннор всё это выделывала во второй половине 20 века; как-то складывается впечатление, что не только в России история идет по кругу. Видимо, Диккенс все же описал коренную Британию – которая не кончается никогда, то есть – реальный ад на земле.

Очень ее жалко, бедную. Вот ведь ей досталось – никакому врагу не пожелаешь. А в ней ведь внутренней силы было – на все человечество. И все равно не хватило. Финал ролика смотреть вообще невозможно. Били ее, били… Дед бил – не разбил, бабка била – не разбила, мамка била, бульдозером давили, вся Америка выла и свистела – и разбили все-таки.

Мамка разбила.