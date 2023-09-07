 

Смартфоны iPhone 15 скоро появятся в России вскоре после старта продаж в США

07.09.2023, 21:05, Разное
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Смартфоны iPhone 15 скоро появятся в РФ вскоре после старта продаж в США. Эту информацию предоставил Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group, Российской Газете.

Официальные дистрибьюторы, осуществляющие параллельный импорт, планируют ввести новинку в страну через пять-шесть дней с начала продаж в США. В то время как у неофициальных поставщиков iPhone 15, на сером рынке, возможно появление уже на второй-третий день. В начале продаж цена на iPhone 15 Pro будет значительно высокой, превышая 150 тысяч рублей, но со временем она снизится до 100 тысяч рублей для самой доступной модели iPhone 15.

Несколько крупных торговых сетей уже начали принимать предзаказы на всю линейку iPhone 15, хотя точная дата поставки и стоимость устройств остаются пока неизвестными.

Презентация Apple запланирована на 12 сентября в 20:00 по московскому времени. Ожидается, что компания представит четыре модели новых смартфонов, а также умные часы Apple Watch Series 9 и второе поколение наушников AirPods с разъемом USB-C.


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