Мнение: Братья навек

Сэм наш гвинейский друг!

Африканцы у нас, как я понимаю, теперь будут братьями вместо украинцев. Ну что – хорошая замена, колоритная (во всех смыслах этого слова). Правда, темпераментные эти негры не в меру. Вот как этот “сын президента Центрально-Африканской Республики”, буянивший в Кисловодске – сначала дал по роже водителю Казбеку из местных, а потом и женщине-психологу.

Меня тут зацепила именно ЦАР (не путать с ЮАР!) Где-то я про эту ЦАР уже слышал… Ба! Да это одна из первых баз Пригожина и его головорезов в Африке! Та страна, в которой то ли Пригожин сам, то ли с его подачи замочили наших журналистов. Наверно, в этом деле и сам президент этой ЦАР был замешан, не иначе. В общем, “А мне говорили – Сэм друг! Сэм наш гвинейский друг!”

Удивительно, конечно, как российская история все-таки идет и идет по одному и тому же заколдованному кругу. Помню, как еще в период моего пионерского детства в совке буквально не было продыху от “советско-африканских друзей”, всех этих племенных вождей, которые непрерывным потоком шли в СССР и там смачно в программе Время лобзались с “дорогим ЛеонидомИльичем”, который был охоч до такого рода оральных ласк. Потом, с развалом Союза, с африканцами стало полегче, они даже почти исчезли, казалось, что в наши снега их больше не заманить.

Но нет! “Будут внуки потом, все опять повторится сначала”. Опять всякие Менгисту Хайле Мариамы потекли рекой, с той только разницей, что они стали после перерыва гораздо наглее, а сама Россия – более раболепной. Что объясняется, понятно, общей слабостью: РФ, как-никак, вдвое меньше Союза, труба пониже, дым пожиже, можно и перед африканскими царьками поплясать, а по роже – ничего, рожа заживет. Не убил же.

Это все-таки не круг, по которому идет наша история. Это спираль. Воронка, проще говоря.