Япония почему-то привлекает НЛО, показывают данные Пентагона

Новые данные, предоставленные Пентагоном, подтверждают, что Япония стала центром наблюдений неопознанных летающих объектов (НЛО).

Пентагон обнародовал данные, охватывающие более 27 лет, с 1996 по 2023 год, которые теперь доступны для общественности. Эти данные указывают на то, что западная и южная Япония стали настоящими «горячими точками» в мире уфологии.

На веб-сайте All Domains Anomaly Resolution Office (AARO) теперь доступна интерактивная карта, иллюстрирующая основные места наблюдения НЛО. Интересно, что районы, находящиеся недалеко от Нагасаки и Хиросимы, где в 1945 году США сбросили атомные бомбы, стали основными точками, где часто замечают НЛО.

В мире уфологии термин «горячие точки» используется для обозначения районов, где НЛО наблюдаются с высокой частотой. И здесь, в Японии, этот термин получил новое значение.

Особый интерес вызывает Иино-мати, расположенный в японской префектуре Фукусима. Этот город стал настоящим «Городом НЛО». Администрация города, не упустив возможности, создала всякие удобства и аттракционы на тему НЛО, с надеждой привлечь исследователей непознанного. Однако, это не только маркетинговый трюк. В Фукусиме также находится Международная лаборатория НЛО, которая заявляет, что только за последний год получила почти 494 сообщения о таинственных наблюдениях.

Однако Япония не единственная страна, привлекающая внимание Пентагона и уфологов. Как видно на карте, другие районы, связанные с ядерными событиями, военным присутствием или конфликтами, такие как Ирак, Сирия и юго-восток США, также стали местами частых наблюдений НЛО.

Эти данные согласуются с заявлениями о повышенной активности НЛО вблизи ядерных объектов, особенно после Второй мировой войны. Это объясняет повышенный интерес к Японии, где, кажется, происходит нечто удивительное и загадочное.

Пентагон продолжает исследовать эти феномены, и, возможно, дальнейшие открытия позволят понять связь НЛО с японской историей и другими ключевыми мировыми событиями мира.