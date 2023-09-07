Создана ассоциация пособников инопланетной агрессии под эгидой ООН

В рамках структур ООН создана новая организация по содействию инопланетному вторжению.

«Ассоциация дружбы и сотрудничества с инопланетным разумом» призвана объединить здравые силы человечества, готовые за идею или за адекватное вознаграждение перейти на сторону прогрессивных инопланетных сил.

Ассоциация собирается проводить открытые уроки в школах о важности сотрудничества с инопланетным разумом, бороться с проявлениями ксенофобии, рисовать плакаты за мирный коллаборационизм, а также строить посадочные площадки и заниматься разведывательно-диверсионной деятельностью. Уже создана эмблема организации – она представляет собой улыбающегося чешуйчатого инопланетянина на фоне пацифика.

В ООН и ЮНЕСКО считают, что создание Ассоциации – важный шаг в борьбе против человеческой токсичной агрессивности и за принятие разнообразия Вселенной.

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