 

Скандалы: Американец рассказал о сексе и употреблении наркотиков с Бараком Обамой

07.09.2023, 17:31, Разное
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Как это скажется на выборах президента в США?

Осужденный мошенник Лари Синклер дал интервью консервативному политическому обозревателю Такеру Карлсону, где рассказал о сексе и употреблении наркотиков вместе с бывшим президентом США Бараком Обамой в конце 1990-х. Об этом сообщает Daily Mail.

Американец впервые озвучил свои утверждения во время выборов 2008 года, в том числе на пресс-конференции, которая закончилась его арестом по невыполненному ордеру на кражу, но так и не представил доказательств своих обвинений.

Карлсон выложил короткое видео с нарезкой фрагментов из интервью в социальной сети X (бывший Twitter). В видеофрагментах журналист описывает заявления Синклера об Обаме как «достоверную информацию» о том, что он употребляет наркотики и «занимается сексом с парнями».

По утверждениям Синклера от 2008 года, он имел два сексуальных контакта с Обамой в 1999 году: один из них на заднем сиденье лимузина, а другой — в номере отеля в Герни, штат Иллинойс.

Тогда американец заявлял, что водитель лимузина познакомил его с Обамой после того, как Синклер попросил помочь ему найти кого-нибудь для «вечеринки», и что Обама, который в то время был сенатором от штата Иллинойс, с готовностью представился, назвав свое настоящее имя и должность.

Скандал в преддверии выборов?

Как и в прошлом, заявления Синклера вновь появляются в преддверии выборов, что может отразиться на репутации Демократической партии США, которая сейчас находится в непростом положении.

Даже сам Обама в частном порядке предупреждал действующего президента Джо Байдена, что шансы экс-главы страны от Республиканской партии Дональда Трампа на победу на предстоящих президентских выборах выше, чем полагают демократы.

При этом, по мнению американиста и эксперта Российского совета по международным делам (РСМД) Алексея Наумова, в нынешнем политическом климате никого не удивить шокирующими историями. Он отметил, что слова Синклера и в прошлом не произвели никакого шокирующего эффекта. «А нравы тогда были гораздо более консервативными», — указал эксперт в разговоре с «Лентой.ру».

Я бы не расценивал это как значимый элемент какой-либо политической гонки, поскольку он не произведет впечатление по нескольким причинам. Во-первых, как я уже сказал, поменялись нравы. Во-вторых, американские СМИ везде указывают Синклера как человека, который не заслуживает доверия

Алексей Наумов,
американиста и эксперт Российского совета по международным делам (РСМД)

Наумов также обратил внимание, что Такер Карлсон подобными интервью лишь угождает своей аудитории, которая любит «срыв покрова» с американских политиков. «Карлсон заинтересован в увеличении рейтингов своего шоу, которое так чрезвычайно успешно», — заключил эксперт.

Виктория Кондратьева

Оригинал материала: “Лента.ру”


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