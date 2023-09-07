Спрос на рабочую силу в России заметно увеличился в первом полугодии 2023 года

Согласно докладу Центробанка о региональной экономике, спрос на рабочую силу в РФ заметно увеличился в первом полугодии 2023 года. Этот рост обусловлен расцветом импортозамещающих производств и увеличением государственных заказов.

Из опроса Центробанка стало ясно, что 60% компаний столкнулись с нехваткой сотрудников, преимущественно опытных специалистов. Более того, не менее 75% предприятий были вынуждены повысить заработные платы, чтобы привлечь и удержать сотрудников. Промышленность РФ достигла максимальной загрузки рабочей силы в истории наблюдений. Основные факторы, способствующие увеличению спроса на труд, включают в себя расширение производства в связи с уходом иностранных компаний с рынка и увеличение государственных заказов.

Примерно 80% компаний, опрошенных Центробанком, рассказали о сложностях с наймом персонала. Они выделили проблемы с квалификацией соискателей и завышенными ожиданиями по зарплате как основные причины.

Не смотря на небольшой прирост численности рабочей силы, дефицит кадров стал более остро ощущаться. Этот дефицит наиболее выражен в обрабатывающей промышленности, особенно в машиностроении и химической промышленности.

Данные Росстата указывают на снижение уровня безработицы в июле до исторического минимума в 3%. Однако, по докладу Центробанка, рост рабочей силы в РФ всего лишь на 100 тысяч человек за полгода, что недостаточно для удовлетворения потребностей предприятий. Главным источником прироста рабочей силы стала трудовая миграция.

Для привлечения и удержания работников, 75% компаний начиная с января 2023 года повышали зарплаты сотрудников, в некоторых случаях на 20-27%. Примерно 30% компаний планируют увеличить зарплаты до конца года. Однако наименьший рост заработных плат зафиксирован в секторах торговли, услуг, добычи полезных ископаемых и сельского хозяйства.

Центробанк также отмечает переток кадров между разными отраслями. Специалисты из сферы торговли, услуг и сельского хозяйства активно переходили в обрабатывающую промышленность и строительство. Это связано с наибольшим ростом зарплат и увеличением числа заказов в обрабатывающей промышленности.

Банк РФ отмечает, что в промышленности наблюдается самая низкая обеспеченность кадрами за последние 25 лет. Согласно данным Роструда, в начале августа на портале “Работа в России” было доступно 1,9 миллиона вакансий, но закрывались они очень медленно. Министр экономического развития Максим Решетников подчеркивает, что аномально низкий уровень безработицы оказывает тормозящее воздействие на развитие экономики России.